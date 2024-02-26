الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

3600 مستفيدة من حملة "من حقك تنظمي" بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة  دمياط عن انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من "حقك تنظمى " لتقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد ٣٦٠٠ سيدة فى المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

 

وأعلن السيد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة بدمياط، انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" بإدارات دمياط وكفر البطيخ وفارسكور.

 

وأشارت الدكتورة هالة هدية مدير إدارة تنظيم الأسرة، إلى أن المرحلة الأولى من الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بجميع الأماكن البعيدة عن تلقى الخدمات الصحية بكل القرى والكفور والعشوائيات وتم صرف جميع أنواع الوسائل مجانا مثل اللولب الهرمونى والنحاسى وكبسولات تحت الجلد وتم تقديم خدمات الفحص بالسونار وكشف النساؤ ومتابعة الحمل  وتقديم مشورة طبيبة لتنظبم الاسرة وكشف  الباطنه والأطفال أيضا بالمجان.


 

وأضاف محمد المياح مسئول المعلومات بإدارة تنظيم الأسرة، أنه قد تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمرحلة الأولى لعدد 3600 منتفعة بإداراتى كفر سعد والزرقا بجميع وحدات ومراكز تقديم الخدمة بهم وأيضا الاستعانة بالعيادات المتنقلة وذلك فى الفترة من 18 فبراير حتى 22 فبراير 2024 على مدار 5 أيام متتالية.

 

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