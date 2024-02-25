الأحد 25 فبراير 2024
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محافظات

دمياط التكنولوجية.. صرح تعليمي يحول أبناء التعليم الفني إلى مبدعين

جريدة الدستور

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تفاصيل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في محافظة دمياط والتي تقام بالتعاون أيضًا مع الوكالة الإيطاليةللتنمية والتعاون.

 

وأضافت، إلى أن مشروع إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بدمياط يأتى فى إطار رؤية الدولة وخطتها نحو تحسين نظام التعليم الفنى ودعم الشباب لاكتساب المهارات، لاسيما المهارات التقنية والمهنية، مما يعزز مجالات ريادة الأعمال والتوظيف، لافتة أيضًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة بين مؤسسة السويدى وشركة دمياط لاسالة الغاز بالشراكة مع شركة دمياط لاسالة الغاز الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون AICS وذلك لضمان تجهيز وتنفيذ المشروع وفقًا للمعايير والمواصفات المحددة.

 

وقالت محافظ دمياط، إنه سيتم وضع استراتيجية محددة بين الأطراف المعنيين بالتنفيذ  فى إطار عمل لجنة فنية لتطوير إحدى المدارس وتجهيزها كمدرسة للعلوم التطبيقية ووضع فترة زمنية للاختبارات والتشغيل التجريبي حتى يتسنى تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم، مشيرة أيضًا إلى أن هذا التعاون سيتضمن تطوير وتنفيذ برامج تدريبية للتدريب الفنى للتخصصات المختلفة والتى تدعم احتياج القطاع الصناعى بمحافظة دمياط من العمالة الفنية المدربة بشهادات معتمدة وذلك كمشاركة مجتمعية من المؤسسة والشركة من خلال مشروع ATS.

 

ويتضمن البرتوكول تسليم المدرسة المستهدفة إلى الوكالة الإيطالية وذلك خلال الفترة اللازمة لإجراء التجديدات وتجهيز المدرسة، على أن تعيد الوكالة الإيطالية تسليم المدرسة لوزارة التربية والتعليم بعد الاختبار والتشغيل.
 

كما تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقديم مجموعة من المعلمين والإداريين من أجل المدرسة المستهدفة، وذلك إلى مؤسسة السويدي إليكتريك للاختيار من بينهم وفقا للمهارات والقدرات المطلوبة، وكذلك التعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك لتقديم شهادات معروفة دوليًا للمدرسة الجديدة وخريجيها حيث أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تفاصيل المدرسة 

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