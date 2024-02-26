الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تشارك في الندوة التثقيفية الـ12 لقوات الدفاع الشعبي

الندوة التثقيفية
الندوة التثقيفية الـ12 لقوات الدفاع الشعبي

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، واللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، فعاليات الندوة التثقيفية الثانية عشر للقوات المسلحة بمسرح قصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة التى جاءت بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وقيادات جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وهيئة ميناء دمياط والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة.

ورحبت المحافظ، بقائد قوات الدفاع الشعبي، معربة عن سعادتها لحضور تلك الفعالية التى تأتى تزامنًا مع الاحتفال بيوم الشهيد، حيث تعكس الندوة الدور البارز الذى تقوم به القوات المسلحة لغرس قيم الولاء والانتماء فى نفوس النشء والشباب، ووجهت تحية شكر واعتزاز إلى رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل عيون مصر الساهرة، وأصحاب البطولات العظيمة والخالدة، للحفاظ على أمن مصر وسلامها واستقرارها ودحر الإرهاب والتصدى لقوى الشر، مشيرة إلى أن تلك الجهود ساهمت وبشكل كبير فى استكمال مسيرة التنمية الشاملة والتى طالت أرجاء مصر، لنشهد انطلاقة جديدة لانجازات ومشروعات قومية حققتها الدولة خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما وجهت الدكتورة منال عوض،  التحية إلى شهداء مصر الأبرار من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

ومن جانبه، نقل قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى  والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة،كما أكد عن سعادته بتواجده بمحافظة دمياط، معربًا عن تقديره للدور الذى تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمواكبة التطور العلمى والمعرفى وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالتعليم كركيزة أساسية ورئيسية لتحقيق التنمية، حيث استعرض الجهود التى تقوم به القيادة فى هذا الإطار بالتعاون مع الوزارة، وذلك لغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب وتعريفهم بالمشروعات التى تقوم بها الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، وذلك تماشيا مع المنهجية التى تستهدف تحصين كافة أطياف المجتمع من الأفكار والمعتقدات الهدامة، والعمل على بناء الفكر الصحيح لخلق أجيال لديها فكر واعى ومستنير، كما وجه تحية تقدير واعتزاز إلى أرواح الشهداء.

وأكد اللواء وليد حماقى، حرص القوات المسلحة على تقديم كافة سبل الرعاية والدعم لأسر الشهداء،  كما وجه تحية خاصة إلى محافظ دمياط لجهودها المبذولة فى دعم رؤية الدولة لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن وقدم الشكر أيضًا إلى العميد أ.ح محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة وجميع القائمين على الندوة.

وتضمنت فعاليات الندوة تلاوة آيات من القرآن الكريم وفقرات للانشاد الدينى  وعروض فنية ومسرحية وغنائية، وألقت الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا محاضرة جاءت حول دور الفرد للحد من مخاطر وتحديات التطور التكنولوجي، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن شهداء مصر.

وخلال الندوة، قامت المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري بتكريم أسر الشهداء  جندى بطل شهيد " رامى زيدان "، جندى بطل شهيد" فادى عبد الجليل " وجندى بطل شهيد " محمد السبع "، كما كرما ذوى الهمم " السعيد عبد النور" و" محمد يحيى " و" شهد رمضان "، هذا إلى جانب تكريم الطلاب المتفوقين " منة الديب " الحاصلة على المركز الأول بالتعليم الفنى و" منة عبد السلام " الحاصلة على المركز الثاني بالتعليم الفنى و" مروان هاشم" الحاصل الأول على مستوى الوطن العربى بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى، كما تبادلا الدروع التذكارية، وأٌختتمت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري.

الندوة التثقيفية الـ12 لقوات الدفاع الشعبي 
الندوة التثقيفية الـ12 لقوات الدفاع الشعبي 
الندوة التثقيفية الـ12 لقوات الدفاع الشعبي 
القوات المسلحة أحداث دمياط الدفاع الشعبي إقليم محافظة دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

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