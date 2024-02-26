تنفيذ ندوة عن الأمن السيبراني في محافظة دمياط

أطلق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ندوة تمهيدية للتعريف بمخطط التوعية الذى سينفذه الجهاز يومى الرابع والخامس من مارس المقبل، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وذلك لتوعية المجتمع المدنى بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعريف بمبادرات الجهاز وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية وأيضًا المحافظ الإلكترونية والسلامة من أبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول وأيضًا التكنولوجيا المتطورة والامن السيبراني.

هذا وقد قدم المهندس محمد ابراهيم رئيس القطاع التفاعلى المجتمعى بالجهاز، عرض عن تلك المحاور والاعلان عن الحملة، حيث جاء ذلك على هامش الندوة التثقيفية الثانية عشر للقوات المسلحة التى تم عقدها اليوم بقصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة

ومن المقرر أن تنطلق تلك الندوات وورش العمل بالشراكة مع عدد من الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين مما يعزز الأهداف المتعلقة بالوعى بالخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات فى إطار الرؤية التنموية نحو التحول الرقمى ضمن أهداف مصر للتنمية المستدامة وفى ضوء الدور التوعوى الذى يقوم به الجهاز فى جميع أنحاء الجمهورية والاستماع إلى مشاكل المواطنين فى هذا الخصوص ووضع اقتراحات للعمل عليها.

ويشار إلى أنه تم اختيار محافظة دمياط كأول محافظة لتنفيذ تلك الندوات، حيث تم عقد اجتماع تنسيقى برئاسة محافظ دمياط وبحضور ممثلى الجهاز الأسبوع الماضى لوضع الملامح الرئيسية للتنفيذ.