إزالة 21 حالة تعد جديدة على أراضى أملاك الدولة فى دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة ٢١ حالة تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز كفر سعد بمساحة ٢١٢٧ متر مربع، ضمن حملات الموجة الـ٢٢ فى مرحلتها الثانية.

وقالت محافظ دمياط إن إجمالى الحالات التى تمت إزالتها على مدار الثلاثة أيام ٤٢ حالة بمناطق مختلفة على مساحة ٣٣٩١ متر مربع، لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة.

وشددت على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها، والتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن المرحلة الأولى التى بدأت مطلع فبراير الجارى، واستمرت حتى يوم ١٦ من ذات الشهر قد تم خلالها إزالة ١٨٢ حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالى مساحة ٢٠٢٠٦ متر مربع و٨ حالات تعد على الأراضى الزراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية على مساحة ٢٢٧ فدانا و٦قراريط و١٧ سهما.

وأكدت أن هناك تنسيقا كاملا بين جميع الجهات لتذليل المعوقات، وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستى لتحقيق المستهدف من الموجة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، لافتة إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى وبكل حزم للتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

كما أكدت حرص المحافظة على تكريم المتميزين بالقطاعات التنفيذية، بما يحقق تشجيع وتحفيز العاملين بتلك القطاعات على بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وائل الرفاعى مساعد مدير الأمن.