محافظ دمياط تكرم القيادات التنفيذية المتميزة فى جلسة المجلس التنفيذى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حرص المحافظة على تكريم المتميزين بالقطاعات التنفيذية، بما يحقق تشجيع وتحفيز العاملين بتلك القطاعات على بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء وائل الرفاعى مساعد مدير الأمن.

وكرمت المحافظ طارق أبوسمرة عضو المكتب الفنى بالإدارة العامة لشئون مكتب محافظ دمياط على جهوده المتميزة وأداؤه لمهام عمله بجدارة وأيضًا جهوده المبذولة بإعداد الملف، والتى ساهمت فى فوز دمياط فى مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى ضمن ٦ محافظات على مستوى الجمهورية، حيث قامت بإهدائه شهادة تقدير، وأعربت عن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق والسداد.