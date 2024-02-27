حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29564 طنا تشمل: 5236 طن أسمنت معبأ و1200 طن مولاس و503 أطنان يوريا معبأ و2850 طن كلينكر و2200 طن رمل و2935 طن علف بنجر و13640 طن يوريا و1000 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 72547 طنا تشمل: 11800 طن سكر و16104 أطنان قمح و14610 أطنان خردة و1093 طن حديد و3710 أطنان زيت طعام و950 طن مولاس و11629 طن فول صويا و12651 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 243 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 338 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2414 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65321 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 233510 أطنان.

كما غادر عدد 5 قطاران بحمولة إجمالية 6325 طن قمح متجهة إلى صوامع كفرالشيخ وطنطا وكوم أبوراضي وبنى سويف والفيوم، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6047 شاحنة.

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - (Ocean Network Express) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم ميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – إفريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا- إفريقيا ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.