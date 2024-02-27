الشباب والرياضة بدمياط تشارك في معسكر "حياة كريمة" بشرم الشيخ

شاركت مديرية الشباب والرياضة بدمياط في معسكر طلائع قرى "حياة كريمة" بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال "الإدارة العامة للبرامج والأنشطة" بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بمشاركة إجمالي ٢٢ طليع وطليعة للمرحلة السنية المستهدفة خلال المرحلة العمرية من مواليد ٢٠٠٦/١/٢ وحتى ٢٠١٢/١/١ خلال الفترة من 25 فبراير حتى 28 فبراير 2024.

يأتي ذلك في ظل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" لتنمية الريف المصري وتقديم الدعم للقرى الأكثر احتياجًا.

ويهدف المعسكر إلى تنمية مهارات الطلائع الفنية والثقافية، وبناء وصقل شخصياتهم لإعدادهم ليكونوا قادرين على مواكبة التطوير التي تهدف إليه الدولة في المرحلة القادمة.



كما يهدف أيضًا إلى بناء شخصية النشء من خلال إقامة أنشطة وورش عمل لتفعيل مهاراتهم، التوعية بالأمن السيبراني وأهداف التنمية المستدامة، ويتضمن المعسكر العديد من البرامج الترويحية والثقافية، وزيارة العديد من المزارات السياحية وإقامة حفلات السمر والأنشطة الترويحية.

بدأت فعاليات اليوم الأول الأحد الموافق 25 فبراير 2024 بزياره حمام موسى ومعالم مدينة طور سيناء واستقبال رئيس مجلس مدينة طور سيناء ووكيل مديرية الشباب والرياضة ومدير ادارة تنمية النشء للأفواج المشاركين والإشراف المرافق من الوزارة والمحافظات بطور سيناء ثم التوجه الى مدينة شرم الشيخ ثم بعد ذلك تم عمل جوله حره فى المساء.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية، حيث تابع وكيل وزارة الشباب والرياضة في دمياط سفر الوفد وفعاليات المعسكر الذي يشارك به مجموعة من الشباب والفتيات الطلائع من محافظة دمياط.