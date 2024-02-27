الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم دمياط": بدء التشغيل التجريبي للمخبز الآلي بالمدرسة العسكرية المشتركة

خبز
خبز

قال محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم  دمياط، إن التعليم الفني نواة قوية لخدمة المجتمع وإخراج جيل من الشباب المنتج وتأهيلهم لسوق العمل وضرب مثلا يتجسد في مدرسة دمياط الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة التابعة لإدارة دمياط حيث ان بها أقسام متعددة مثل  الانتاج الحيوانى وقسم الالبان والمنتجات الغذائية ومزرعة انتاج وتربية الدواجن بالإضافة إلي المخبز الآلي.

وأكد وكيل “تعليم دمياط” أنه تم بدء التشغيل التجريبي للمخبز الآلي وخروج أول رغيف خبز، موضحا أن التشغيل التجريبي جاء بنتائج رائعة، وتم انتاج الخبز البلدي المدعم بجودة عالية، خالي من العيوب والشوائب، إلى جانب زيادة النظافة، وعدم التدخل اليدوي في مراحل الإنتاج، بداية من وضع الدقيق في العجانات وحتى خروج الخبز، مرورا بباقي مراحل الإنتاج والانتقال من سير الي سير آخر بشكل آلي، ليدخل إلى الفرن بعد ضبط درجة حرارتها على المستوى المطلوب، ويمر السير وعليه الخبز داخل الفرن ويخرج من الناحية الأخرى.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط فتح منفذ لبيع وتسويق الخبز للمواطنين.

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، أن هناك خارطة عمل لربط التعليم الفني بالمجتمع لصقل مهارات طلاب التعليم الفني وتوفير العمالة الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب بهدف تأهيل عمالة فنية مدربة تدريبيا عمليا وعلميا، استكمالا لتكامل المنظومة من تعاون في بناء قدرات القوى البشرية والاستثمار في الثروة البشرية.

وأشاد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، بمستوى طلاب التعليم الفني في مدارس ادارات محافظة دمياط التعليمية ومدى ربط الطلاب بالمجتمع المدني واخراج جيل قادر على الانتاج وان يندمج في سوق العمل بسهولة.

التعليم الفنى إصلاح التعليم الفني أحداث دمياط اخبار دمياط محافظة دمياط تسويق الخبز

مواد متعلقة

محافظ دمياط تستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

الشباب والرياضة بدمياط تشارك في معسكر "حياة كريمة" بشرم الشيخ

محافظ دمياط تكرم القيادات التنفيذية المتميزة فى جلسة المجلس التنفيذى

إزالة 21 حالة تعد جديدة على أراضى أملاك الدولة فى دمياط

تنفيذ ندوة عن الأمن السيبرانى فى محافظة دمياط

محافظ دمياط تشارك فى الندوة التثقيفية الـ12 لقوات الدفاع الشعبى

حركة تداول السفن والحاويات بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

"الداخلية" توضح حقيقة ظهور 6 ملثمين لسرقة محل مجوهرات فى القاهرة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة