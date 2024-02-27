وكيل "تعليم دمياط": بدء التشغيل التجريبي للمخبز الآلي بالمدرسة العسكرية المشتركة

قال محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، إن التعليم الفني نواة قوية لخدمة المجتمع وإخراج جيل من الشباب المنتج وتأهيلهم لسوق العمل وضرب مثلا يتجسد في مدرسة دمياط الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة التابعة لإدارة دمياط حيث ان بها أقسام متعددة مثل الانتاج الحيوانى وقسم الالبان والمنتجات الغذائية ومزرعة انتاج وتربية الدواجن بالإضافة إلي المخبز الآلي.

وأكد وكيل “تعليم دمياط” أنه تم بدء التشغيل التجريبي للمخبز الآلي وخروج أول رغيف خبز، موضحا أن التشغيل التجريبي جاء بنتائج رائعة، وتم انتاج الخبز البلدي المدعم بجودة عالية، خالي من العيوب والشوائب، إلى جانب زيادة النظافة، وعدم التدخل اليدوي في مراحل الإنتاج، بداية من وضع الدقيق في العجانات وحتى خروج الخبز، مرورا بباقي مراحل الإنتاج والانتقال من سير الي سير آخر بشكل آلي، ليدخل إلى الفرن بعد ضبط درجة حرارتها على المستوى المطلوب، ويمر السير وعليه الخبز داخل الفرن ويخرج من الناحية الأخرى.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط فتح منفذ لبيع وتسويق الخبز للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، أن هناك خارطة عمل لربط التعليم الفني بالمجتمع لصقل مهارات طلاب التعليم الفني وتوفير العمالة الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب بهدف تأهيل عمالة فنية مدربة تدريبيا عمليا وعلميا، استكمالا لتكامل المنظومة من تعاون في بناء قدرات القوى البشرية والاستثمار في الثروة البشرية.

وأشاد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، بمستوى طلاب التعليم الفني في مدارس ادارات محافظة دمياط التعليمية ومدى ربط الطلاب بالمجتمع المدني واخراج جيل قادر على الانتاج وان يندمج في سوق العمل بسهولة.