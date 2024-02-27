ننشر نتائج بطولة التنس الأرضي في نسختها الأولى بجامعة دمياط (صور)

شهد د.حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، الثلاثاء، بطولة التنس الأرضي للبنين والبنات التي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة في إطار تنفيذ خطة الأنشطة الرياضية ابتداءً من الأحد وحتى الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور د.أحمد الشعراوي وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومحمد رفعت مدير رعاية الطلاب بالجامعة.

أشاد د.حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة بالأداء المتميز للطلاب وبتنظيم البطولة مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم سبل الدعم لأبنائها المتميزين رياضيًا وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم ومواهبهم الرياضية.

وفي ختام البطولة قام رئيس جامعة دمياط بتكريم الطلاب الفائزين في البطولة التي جاءت نتائجها على النحو التالي:

مراكز فردي طلبة

فاز بالمركز الأول الطالب محمد شعراوي كلية التربية الرياضية وبالمركز الثاني والطالب مازن السعيد كلية التربية الرياضية، في حين فاز بالمركز الثالث الطالب زياد رمضان كلية التربية الرياضية.

مراكز فردي طالبات

فازت بالمركز الأول الطالبة هايدي البريشي كلية التربية الرياضية، وبالمركز الثاني الطالبة ضحي رمضان كلية الحقوق، وبالمركز الثالث الطالبة تقي بدران كلية الآداب.

مراكز زوجي طلبة

فاز بالمركز الأول الطالب محمد شعراوي كلية التربية الرياضية والطالب مازن السعيد كلية التربيه الرياضية وبالمركز الثاني الطالب زياد رمضان كلية التربية الرياضية والطالب علي صلاح كلية التربية الرياضية.

مراكز زوجي طالبات

فازت بالمركز الأول الطالبة هايدي البريشي كلية التربية الرياضية والطالبة جنه دهب كلية التربية الرياضية وبالمركز الثاني الطالبة ضحي رمضان كلية الحقوق والطالبة تقي بدران كلية الآداب.

شهد د.حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط فعاليات بطولة الجامعة للكاراتيه بحضور د.وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد الحميد شهاب أمين عام الجامعة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف محمد رفعت، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وتضمنت منافسات البطولة في الكاتا الفردي بنين وبنات والكوميتيه الفردي بنين وبنات.