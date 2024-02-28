محافظ دمياط تتفقد مشروع إنشاء سوق الجمعة الحضرية

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها بمشروع إنشاء سوق الجمعة الحضرية الذى يجرى إنشاؤها بمنطقة شطا بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية بتنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

حيث اطلعت المحافظ، على الموقف التنفيذى بالمشروع الذى يتضمن ٣٤٣ باكية ودورات مياه وكافيتريا ومقر إدارى وأمنى، كما بحثت ملامح الخطة المقبلة لنهو المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مؤكدة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة واشتراطات الحماية المدنية.

ولفتت محافظ دمياط إلى أن المشروع يحقق خطة المحافظة نحو القضاء على الأسواق العشوائية، وإقامة أسواق حضرية تتضمن وحدات تجارية آمنة مزودة بكافة الخدمات للبائعين.