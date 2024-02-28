الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تبحث توسعة الطريق الدولى

منال عوض
منال عوض

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة آخر التطورات بمشروع توسعة الطريق الدولي، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري.

 

اطلعت المحافظ على الموقف الخاص بالمشروع الذي يتضمن إضافة حارتين بالرصف الخرساني خدمة للشاحنات، حيث يُعد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة للربط بين محور ٣٠ يونيو وحتى السلوم، كما اطلعت على الموقف التنفيذي للمشروع داخل المحافظة، حيث تم تنفيذ ٥٠ كيلومترًا.
 

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة التنسيق بين محافظة دمياط والهيئة لتلافي أي عقبات قد تطرأ والتنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد.

 

وأعلنت "عوض" عن فوز المحافظة ضمن أفضل ٦ محافظات على مستوى الجمهورية في مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، حيث جاء ذلك خلال تسلمها درع التكريم من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى حفل عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتكريم الفائزين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، بمشاركة محافظي المحافظات.

 

وخلال كلمتها استعرضت د. هالة السعيد الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2025/2024 في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2023/2022 - 2026/2025)، موضحة أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق السيد الرئيس لرؤية مصر 2030، هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 

وأشارت "السعيد" إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023، لافتة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي، موضحة التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق حوالي 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6%، بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظى بحوالي 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.

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