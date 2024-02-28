الأربعاء 28 فبراير 2024
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محافظات

محافظ دمياط تتفقد التشغيل التجريبي للمخبز الآلي بالمدرسة الزراعية

محافظ دمياط من الحدث
محافظ دمياط من الحدث

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، اليوم الأربعاء، مدرسة الثانوية الزراعية المشتركة بدمياط، حيث رافقها خلال الزيارة محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم ومحمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وبدأت المحافظ، الزيارة بمتابعة سير العملية التعليمية بالفصول الدراسية، للتأكد من انتظامها والتزام الطلاب بالحضور والاستفادة من اليوم الدراسى، كما تفقدت المخبز الآلى بالمدرسة لمتابعة عملية الإنتاج به، حيث تصل القوة الإنتاجية للمخبز ٤٥٠٠ رغيف سياحى فى الساعة.

واطلعت الدكتورة منال عوض، على منظومة الإنتاج وما تم تنفيذه من تدريب للطلاب تحت إشراف مديرية التموين.
 وتفقدت المحافظ، حظائر تربية المواشي وقسمى إنتاج الألبان وإنتاج المخبوزات والمواد الغذائية  ومنفذ البيع، حيث حرصت على التواصل مع الطلاب والتعرف على خطوات الإنتاج، واشادت بما يقومون به من جهود متميزة لإنتاج منتجات ذات جودة عالية بدون مواد حافظة، وأكدت على مدير المديرية بتشجيع الطلاب واشراكهم بمعارض وتوسيع دائرة التسويق لمنتجاتهم.

وفى سياق متصل، اطلعت محافظ دمياط، على المحاصيل التى تقوم المدرسة بزراعتها بالأراضى الزراعية المحيطة بالمدرسة والتى تبلغ مساحتها ٥٥ فدان، وأكدت " الدكتورة منال عوض " أن المدرسة تمتلك مقومات مختلفة، حيث وجهت بوضع خطة لتعظيم الاستفادة من تلك المقومات والدفع بمعدلات الإنتاج بها، وأكدت أيضًا أن المحافظة تهتم بملف التعليم الفنى حيث لفتت إلى أنه سيتم وضع مبادرات لتنمية مهارات الطلاب بما يتواكب مع رؤية الدولة نحو تطوير التعليم الفنى.

وقال محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم  دمياط، إن التعليم الفني نواة قوية لخدمة المجتمع وإخراج جيل من الشباب المنتج وتأهيلهم لسوق العمل وضرب مثالا يتجسد في مدرسة دمياط الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة التابعة لإدارة دمياط حيث أن بها أقسام متعددة مثل الانتاج الحيوانى وقسم الألبان والمنتجات الغذائية ومزرعة انتاج وتربية الدواجن بالإضافة إلى المخبز الآلي.

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