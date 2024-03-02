السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 36 سفينة بضائع عامة ومتنوعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24667 طنًا تشمل: 51 طن جبس، 1260 طن حديد، 6574 طن يوريا، 6215 طن رمل، 10567 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45348 طنًا تشمل: 11998 طن قمح، 16904 أطنان خردة، 10831 طن حديد، 2015 طن زيت طعام، 1100 خشب زان، 2500 طن فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 450 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 242 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2969 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 59508 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86790 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3659 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وبنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2999 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط رئيس هيئة ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط دمياط

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