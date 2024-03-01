تنظيم جولات ميدانية لطلاب مدارس دمياط لزيارة مشروعات "حياة كريمة"

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بالتعاون مع قسم الأنشطة التربوية بإدارة دمياط التعليمية، جولة تعريفية لطلاب المدارس بالمشروعات التي تشهدها قرى مركز كفر سعد في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة دمياط.

وتضمنت الجولة زيارة مشروعات "مجمعي الخدمات الحكومية والزراعية ومركز الشباب والوحدة الصحية ومحطة معالجة الصرف الصحي وأيضًا عمارات سكن كريم والسوق الحضرية وموقف سيارات الأجرة" بقرية تفتيش ثان.

كما تضمنت الزيارة عقد لقاءات تعريفية داخل مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، حول ما تشهده قرى المركز من مشروعات يصل إجماليها إلى 588 مشروعًا.

محافظ دمياط تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"

يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ناقشت مع ممثلي القطاعات المختلفة، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة التي يصل إجماليها إلى 585 مشروعًا بقطاعات المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعي واتصالات وكهرباء، وكذا المنشآت الخدمية بقطاعات الصحة والشباب والرياضة والمجمعات الحكومية والزراعية والتضامن الاجتماعي.

كما تتضمن مشروعات تبطين وتأهيل الترع والكباري وإنشاء أسواق ومواقف حضرية ووحدات إطفاء، وكذلك 6 عمارات سكنية بمشروع سكن كريم ونقاط الإسعاف، وكذلك تطوير مكاتب البريد ونقاط الشرطة والسكك الحديدية ورفع كفاءة ورصف شبكات الطرق الداخلية والرئيسية وأبراج المحمول.

وفى هذا السياق، تم استعراض عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجارية، ومناقشة آليات الانتهاء من كل الأعمال بمحطات رفع الصرف الصحي، وأيضًا الشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية ببعض القرى، وذلك لاستكمال باقى المرافق وتنفيذ خطة رصف الطرق.

كما تم بحث آلية مد شبكات المرافق لبعض المنشآت الخدمية، وكذلك مناقشة كل المعوقات التي قد تبطئ نسب التنفيذ وآلية إيجاد حلول لتخطيها، للانتهاء من بعض المشروعات خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال وضع خطة محددة تتضمن عدة محاور لاستكمال أعمال التنفيذ والانتهاء منها وفقًا لمخطط زمني محدد وطبقًا للاشتراطات المقررة.

