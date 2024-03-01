الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص 1535 مواطنًا في قافلة طبية بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج القافلة الطبية التي تم إطلاقها في ختام خطة شهر فبراير ٢٠٢٤ على  مدار يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، بعزب العرب بمركز فارسكور.

وأشار البيان، إلى أن القافلة تضمنت ١٢ عيادة طبية بـ ١٠ تخصصات وتردد عليها ١٥٣٥ مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل ٣٣ حالة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ ١٨ حالة، إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ ٢٣٦ حالة وفحص ٣٨ حالة بالأشعة، و٣٢ حالة أخرى بالسونار، وإجراء ٢٩٨  تحليلًا بمعمل الدم، و٤٧ تحليلًا بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها ١٤٣مواطنًا.

وتُنظَم القوافل العلاجية المجانية أسبوعيًا في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتضمن ١٢ عيادة متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

صحة دمياط صحة دمياط الجديدة وكيل صحة دمياط دمياط 3 قوافل طبية مجانية بعدد من المحافظات

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