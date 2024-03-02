محافظ دمياط تُشيد بمبادرة "اعرف تستفيد" للرقابة المالية

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أولى مؤتمرات الهيئة بالمحافظات بناء القدرات لتعزيز التنمية بمحافظات مصر، فى إطار مبادرة الهيئة "اعرف تستفيد"، التى تأتى تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

جاء المؤتمر بحضور النائب حسن عيسى والنائب على العساس والنائبة هناء فاروق والنائبة رحاب موسى أعضاء مجلس النواب والنائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ والدكتور أحمد الشيخ رئيس البورصة واللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وممثلى عدد من الشركات العاملة بالميناء والمنطقة الحرة ورئيس الغرفة التجارية بدمياط وجمعية المستثمرين ورئيس جهاز تنمية المشروعات ومدينة دمياط للأثاث والصيادين.

فيما وقد رحبت المحافظ، بالدكتور محمد صالح ورئيس البورصة ووفد هيئة الرقابة المالية على أرض محافظة دمياط، كما أعربت عن تقديرها واعتزازها بإقامة هذا المؤتمر المهم، والذي يُعد الأول بالمحافظات، في إطار المبادرة التي اطلقتها الهيئة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء "اعرف تستفيد".



وأشادت الدكتورة منال عوض، بمحاور هذه المبادرة التي تستهدف جميع الفئات من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والمواطنين والطلاب لتعريفهم بالخدمات المالية غير المصرفية، حيث تحقق أهداف عديدة ورائدة أهمها رفع مستويات الوعى بالانشطة والخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز القدرات المالية للافراد وتوسيع دائرة المستفيدين من تلك الأنشطة وذلك بما يدعم الشمول المالى والاستثمارى وأيضًا تعريف الافراد بحقوقهم وآلية ممارسة تلك الانشطة وكذلك وضع حلول والإجابة على اية استفسارات يطرحها الأفراد الأمر الذى يعزز دور الهيئة فى استحداث قواعد وأحكام منظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

فيما وقد وجهت الدكتورة منال عوض، الشكر إلى الهيئة على هذه الجهود مشيدة بالدور الذى تقدمه لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز دور الأنشطة المتعلقة بها بما يساهم في دعم الاقتصاد القومى وذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أعربت عن تطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون بين المحافظة والهيئة لتحقيق محاور الاستراتيجية التى يتبناها الجانبين فى هذا الخصوص، كما دعت أبناء المحافظة إلى زيارة المعرض الذى يُقام على هامش المؤتمر للتعرف على الأنشطة التى تقدمها الجهات التابعة للهيئة والاستفادة منها.

وتناول المؤتمر، عرض قدمه الدكتور محمد فريد صالح جاء حول التعريف بالهيئة التى تم انشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩، حيث تم دمج جهات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى.

وأشار إلى أن الهيئة تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق المال وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم وفقًا للقانون، واستعرض أيضًا اجمالى التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة للهيئة خلال العام الماضى واجمالى الجهات والشركات والجمعيات التابعة لها.

ولفت إلى أن المعرض الذى تم تنظيمه على هامش المؤتمر شهد تمثيل وحضور جيد من كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي منهم المؤسسات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والاتحاد المهنية المرتبطة بها بالإضافة إلى الاقبال الكبير من مواطني دمياط على حضور المؤتمر والتعرف على الخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها.



وأضاف أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات سوف يعود بالنفع على المجتمع ككل حسث سياعد الشركات والمؤسسات من تطوير منتجاتها لتتناسب مع احتياجات المواطنين من خلال التواصل المباشر معهم خلال فعاليات المعرض الذي يعد فرصة للنقاش بين أفراد المجتمع وممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية كما سياهم في نشر الوعي والثقافة المالية لدى فئات المجتمع مما يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكل منهم للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعدهم في تحسين مستواهم المعيشي.

ونوه بأن مؤتمر هيئة الرقابة المالية الأول "بناء القدرات لتعزيز التنمية" والذي تم تنظيم المؤتمر الأول له في دمياط من المقرر أن يتم تنظيمه تباعا بكافة محافظات مصر بهدف تعزيز مستويات الشمول المالي من خلال تحسين زيادة قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتشمل كافة أقاليم وهو ما يساهم بشكل أكبر في دفع عجلة النمو للاقتصاد القومي.

وضمن فعاليات المؤتمر، استعرض رئيس البورصة آليات الاستثمار بالبورصة ودورها كوسيلة للحصول على التمويل اللازم،كما عُقدت جلسة نقاشية تحت عنوان "دور القطاع المالى غير المصرفي فى توفير حلول تساعد الشركات على التوسع والنمو"، قدمها كلًا من رئيس الاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكي ونائب رئيس الاتحاد المصرى للأوراق المالية وأيضًا نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين.

مبادرة "اعرف تستفيد"

مبادرة "اعرف تستفيد"