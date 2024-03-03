الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم دمياط" يتفقد مدارس كفر سعد لمتابعة انتظام الدراسة (صور)

دمياط
دمياط

واصل محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة الزرقا التعليمية، حيث شملت الجولة مدارس الشهيد محمود عصام الابتدائية وأبو الفتوح الحريري الإعدادية بنات والشهيد محمد عبد الواحد عيسى الإعدادية بنين والدكتور زكي نجيب محمود الثانوية المشتركة وسعد بصيلة الابتدائية والشهيد ممدوح الباز الابتدائية والشهيد ماهر المليجي الثانوية المشتركة ومدرسة التربية الفكرية والزرقا الاعدادية المهنية والشهيد عبد القادر الموصلي الإبتدائية.


وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وتفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، مؤكدا استمرار تفعيل حزمة البرامج العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والحساب.


 

واطمأن وكيل الوزارة، إلى انتظام العملية التعليمية، موجها بضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية داخل المدرسة كأحد العوامل الجاذبة للمدرسة، مشددا على ضرورة التواصل مع أولياء الأمور للطلاب كثيري الغياب بالمدرسة.


 

وتبادل "غريب" الحديث مع الطلاب حول أهمية التعليم وضرورة التسلح به كأداة لمستقبل أفضل ومواجهة تحديات الحياة، مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية المختلفة وأشاد بجهد المعلمين متمنيًا لهم دوام التوفيق.

 

وتفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، مؤكدا استمرار تفعيل حزمة البرامج العلاجية للطلاب الضعاف حيث تابع محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط سير العمل في مدارس محافظة دمياط. 

تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة تعليم دمياط اليوم دمياط 10 مدارس

مواد متعلقة

1449 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بدمياط

ميناء دمياط يستقبل 36 سفينة بضائع عامة ومتنوعة

محافظ دمياط تُشيد بمبادرة "اعرف تستفيد" للرقابة المالية

انطلاق مبادرة 100 مليون شجرة في مراكز شباب دمياط

فحص 1535 مواطنًا في قافلة طبية بدمياط

تنظيم جولات ميدانية لطلاب مدارس دمياط لزيارة مشروعات "حياة كريمة"

نقيب محامين دمياط فى وجود سامح عاشور: لن نخضع لسياسة المنح والمنع

وكيل "تعليم دمياط": حلم الغد يبدأ من الطلاب المبدعين فى الروضة

الأكثر قراءة

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسميًا.. سوار الغينى يعلن عدم حضوره إلى القاهرة لخوض مواجهة الزمالك

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اليمني لـ6 مارس.. (صور)

استثمارات بـ100 مليار دولار.. تفاصيل خطة إنشاء أكبر منطقة صناعية بين مصر والصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين