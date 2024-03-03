وكيل "تعليم دمياط" يتفقد مدارس كفر سعد لمتابعة انتظام الدراسة (صور)

واصل محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة الزرقا التعليمية، حيث شملت الجولة مدارس الشهيد محمود عصام الابتدائية وأبو الفتوح الحريري الإعدادية بنات والشهيد محمد عبد الواحد عيسى الإعدادية بنين والدكتور زكي نجيب محمود الثانوية المشتركة وسعد بصيلة الابتدائية والشهيد ممدوح الباز الابتدائية والشهيد ماهر المليجي الثانوية المشتركة ومدرسة التربية الفكرية والزرقا الاعدادية المهنية والشهيد عبد القادر الموصلي الإبتدائية.



وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وتفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، مؤكدا استمرار تفعيل حزمة البرامج العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والحساب.





واطمأن وكيل الوزارة، إلى انتظام العملية التعليمية، موجها بضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية داخل المدرسة كأحد العوامل الجاذبة للمدرسة، مشددا على ضرورة التواصل مع أولياء الأمور للطلاب كثيري الغياب بالمدرسة.





وتبادل "غريب" الحديث مع الطلاب حول أهمية التعليم وضرورة التسلح به كأداة لمستقبل أفضل ومواجهة تحديات الحياة، مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية المختلفة وأشاد بجهد المعلمين متمنيًا لهم دوام التوفيق.

وتفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، مؤكدا استمرار تفعيل حزمة البرامج العلاجية للطلاب الضعاف حيث تابع محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط سير العمل في مدارس محافظة دمياط.