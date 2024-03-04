خدمة جديدة بين ميناء دمياط وسواحل شرق أمريكا

أعلن كولن يوليب مدير الخدمات اللوجيستية للخط الكوري فى أوروبا والبحر المتوسط أنه سيتم تشغيل رحلة أسبوعيا بين ميناء دمياط وشرق أمريكا، مشيرا إلى أنها تعد أسرع خدمة للربط بين الموانئ المصرية والأمريكية، حيث أن الرحلة تستغرق نحو 13 يوما فقط، مما يساهم فى سرعة وصول الشحنات المصرية إلى أمريكا.

ومن جانبه قال محمود القاضي مدير كادمار للملاحة وكيل الخط الكوري، أن الخط تمكن من إطلاق خدمة أخري خلال شهر أكتوبر الماضي تربط بين ميناء دمياط ودول شرق أسيا مثل الصين، لافتا إلى أن الخط تمكن من زيادة رحلاته إلى الموانئ المصرية بفضل مشروعات التطوير العملاقة التى تم تنفيذها والذي تضمنت زيادة أعماق الأرصفة، مما عزز من إقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.

واشار الى أن الخط الكوري HMM يعمل على جذب مزيد من الخطوط الملاحية الى السوق المحلي، بهدف زيادة حجم تداول الحاويات بداخل الموانئ المحلية مشيرا الى أن كادمار وكيلا ملاحىا لعدد من الخطوط الملاحية العالمية والتى تعمل على جذب الشركات العالمية لضخ استثمارات جديده لخدمة الاقتصاد الوطنى.