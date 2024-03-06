"النقل": إجراءات رادعة لمنع الحمولات الزائدة على شبكة الطرق والكباري

أعلنت وزارة النقل عن تنفيذ خطة شاملة لوضع آلية لإحكام السيطرة على الحمولات الزائدة ومنع مرورها نهائيًا على شبكة الطرق والكباري، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تسهم في الحد من ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق والكباري.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق والكباري الحالية وإنشاء المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الأرواح والحفاظ على الاستثمارات الهائلة التي تم إنفاقها على تطوير وإنشاء تلك الطرق والكباري والتي كان من نتائجها تقدم مصر في الترتيب العالمي 100 مركز لمؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 18 عام 2023.

وأشارت الوزارة في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، إلى تكرار ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق مما تسبب في آثارٍ تدميرية على شبكة الطرق وانهيار الكباري وفواصلها بمعدل يفوق ما يتم تحصيله من غرامات مثل كباري وطرق (الطريق الدولي الساحلي والكباري الواقعة عليه "كوبري سوريجان / السيالة / أولاد حمام / البستان" بنطاق محافظة دمياط– كوبري كفر عمار على طريق رافد جمصة بنطاق محافظة الدقهلية – محور 30 يونيو – الطريق الدائري الاقليمي – طريق شبرا / بنها الحر – طريق بنها / المنصورة – طريق الصعيد الصحراوي الغربي – طريق شربين / دمياط الغربي – طريق رافد بلطيم /كفر الشيخ / الحامول بالإضافة الى نقص العمر التصميمي للطرق والكباري وزيادة المعدل الزمني لاعمال الصيانة و ارتفاع تكلفة تلك الصيانة نتيجة الحمولات الزائدة.

كما تسببت زيادة الحمولات عن المسموح بها في وقوع العديد من الحوادث على شبكة الطرق والكباري وازهاق لارواح المواطنين ووجود تكاليف غير مباشرة لإهلاك الشاحنات نتيجة زيادة معدلات الصيانة للمركبات (تغيير اطارات نتيجة زيادة معدل التآكل - تغيير محاور المركبات لتتحمل زيادة أحجام الشاحنات - نقص العمر الافتراضى للسيارة)، بالإضافة إلى تأثير الحمولات الزائدة في انخفاض حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا والسودان والأردن والعراق ودول الخليج نتيجة لمنع هذه الدول دخول الشاحنات المصرية لأراضيها بحمولات زائدة.

إجراءات "النقل"

وأعلنت وزارة النقل اتخاذ الإجراءات التالية؛ لمنع الحمولات الزائدة:

1. تعديل القرار الوزاري رقم 724 لسنة 2019 لتعديل الغرامات مقابل زيادة حمولات الشاحنات وإحكام السيطرة على النقل.

2. إصدار لائحة تنفيذية موحدة لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة علي شبكة الطرق سواء التي تقوم بإدارتها الشركة الوطنية للطرق أو التي تديرها الهيئة العامة للطرق والكباري بحيث يتم السماح بتجاوز الحمولات حتي 5% بدون غرامة وإقرار الحد الأقصي للحمولات الزائدة علي الشبكة بنسبة 25% مع تطبيق رسوم تصاعدية طبقًا للزيادة في الحمولة ومسافة النقل.

3. تفعيل موازين الموانىء وعدم السماح بخروج أي شاحنات بحمولات زائدة على ان يتم عودة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة إلي الساحات والمحطات التي تم تحميلها منها لتفريغ الحمولات الزائدة وضبطها طبقًا للحمولات المقررة.

4. انشاء موازين اضافية علي الطرق الفرعية الرابطة بين المحاجر والطرق الرئيسية لعدم السماح بحركة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة وعودتها مرة أخري إلي المحجر لتفريغ الحمولة الزائدة وضبطها طبقًا للحمولات المقررة.

5. التنسيق مع وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) بشأن تطبيق قرار وزير النقل بتواجد عنصر من إدارات المرور المختصة ضمن أطقم تشغيل بوابات الرسوم لسحب رخصة السيارة والقيادة فى حالة المخالفة.

6. تجهيز مناطق لوجيستية ( ساحات تفريغ ) بجوار محطات التحصيل الجديدة / التي يتوفر بجوارها أماكن لذلك وتنفيذها علي الطرق الحالية ضمن خطة تطوير هذه الطرق.

7. اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة للحد من مرور الحمولات الزائدة علي الطرق تشمل:

• عمل حملات توعية لأصحاب وسائقي الشاحنات لمدة شهر قبل تنفيذ القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية.

• عقد لقاء مع اتحاد الناقلين وأصحاب الشاحنات لإقناعهم بالإلتزام بالحمولات المقررة علي الطرق لما تمثله مرور الحمولات الزائدة من خطورة بالغة علي الحالة الفنية للطرق والكباري وتسببها في ظهور العديد من العيوب الفنية والمشكلات في الكباري والمهددة بالإنهيار.

•تطبيق القرار الوزاري المعدل واللائحة التنفيذية الجديدة بعد شهر من بدء حملات التوعية.

وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها وتجاوز زيادة الحمولة عن 25% من الحمولة المقررة للسيارات يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1. تحصيل تكاليف الدراسية الفنية طبقًا للائحة التنفيذية للقرار عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة مع زيادة التكاليف الدراسة.

2. تطبيق الردع التأديبى بتفريغ الحمولة الزائدة وسحب رخصة القيادة وسحب رخصة السائق لمدة 3 شهور وعند تكرارها يتم إلغاء الرخصة نهائيًا وفقا لأحكام قانون المرور المختصة.

وناشدت الوزارة، أصحاب شركات النقل وسائقي الشاحنات، بضرورة الالتزام بالحمولات المسموح السير بها على شبكة الطرق والكباري الواردة في القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية؛ للحفاظ على الاستثمارات الهائلة التي تم إنفاقها على تطوير شبكة الطرق والكباري وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الأرواح وعدم التأثير على حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا والسودان والأردن والعراق ودول الخليج.

تاثر الطريق بالحمولة الزاءدة

صورة لتأثير الحمولات الزائدة على الطرق

صورة لتأثير الحمولات الزائدة على الطرق

صورة لتأثير الحمولات الزائدة على الطرق

صورة لتأثير الحمولات الزائدة على الطرق

صورة لتأثير الحمولات الزائدة على الطرق

صورة لتأثير الحمولات الزائدة على الطرق

صورة لتأثير الحمولات الزائدة على الطرق

صورة لتأثير الحمولات الزائدة على الطرق

صورة لتأثير الحمولات الزائدة على الطرق

صورة لتأثير الحمولات الزائدة على الطرق