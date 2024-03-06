تداول 17 ألف طن و1107 شاحنات بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1107 شاحنات و145 سيارة وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 561 شاحنة و132 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 546 شاحنة و13 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر السفينتين الحرية 1 ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهي دليلة، بوسيدن إكسبريس، الرياض والحرية2، وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض، أمل وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3070 طن بضائع و385 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، سينا وآور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2810 ركاب بموانيها.

جدير بالذكر أنه تم تداول 48 الف طن و1150 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر أمس وتم ووصول 31 الف طن الومنيوم لميناء سفاجا، ووصول 475 سيارة بوزن 950 طن لميناء بورتوفيق.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 9 سفن، وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1150 شاحنة و590 سيارة وشملت حركة الواردات 36000 طن بضائع، 607 شاحنة و573 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 543 شاحنة و17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة MANTA HACER وعلى متنها 31 الف طن ألومنيوم قادمة من السعودية، والسفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2، بينما تغادر العبارتين امل والرياض، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة، امل والحرية1، وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3135 طن بضائع و375 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن، وهي كوين نفرتيتى، سينا وآور، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 475 سيارة بوزن 950 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2345 راكبا بموانيها.

