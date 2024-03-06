الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 17 ألف طن و1107 شاحنات بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1107 شاحنات و145 سيارة وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 561 شاحنة و132 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 546 شاحنة و13 سيارة.

txt

استغلال الإمكانات| المناطق الصناعية بالمحافظات تجذب الاستثمارات العالمية: منشآت لوجستية.. خدمات موانئ.. وتسهيلات غير مسبوقة

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر السفينتين الحرية 1 ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهي دليلة، بوسيدن إكسبريس، الرياض  والحرية2، وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض، أمل وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3070 طن بضائع و385  شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي  كوين نفرتيتى، سينا وآور.

txt

موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 646 ألف طن بضائع عامة خلال يناير

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2810 ركاب بموانيها.

جدير بالذكر أنه تم تداول 48 الف طن و1150 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر أمس وتم ووصول 31 الف طن الومنيوم لميناء سفاجا، ووصول 475 سيارة بوزن 950 طن لميناء بورتوفيق.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 9 سفن، وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1150 شاحنة و590 سيارة وشملت حركة الواردات 36000 طن بضائع، 607 شاحنة و573 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 543 شاحنة و17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة MANTA HACER وعلى متنها 31 الف طن ألومنيوم قادمة من السعودية، والسفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2، بينما تغادر العبارتين امل والرياض، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي   دليلة، امل والحرية1، وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3135 طن بضائع و375 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن، وهي كوين نفرتيتى، سينا وآور، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 475 سيارة بوزن 950 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2345 راكبا بموانيها.
 

لهيئة موانئ البحر الأحمر أرصفة موانئ الهيئة ميناء سفاجا وزارة النقل قطاع النقل البحري

مواد متعلقة

السكة الحديد تواصل عقد ندوات شعبية للتوعية ضد مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع عامة خلال 24 ساعة

"السكة الحديد": إيقاف حركة القطارات بين محطتي "الحمام-العلمين" مؤقتا

"النقل" تنشر فيلمًا تسجيليا لمحطة تحيا مصر بعد مرور عام على تشغيلها

تداول 48 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

مواعيد قطارات الـVIP على خط القاهرة - أسوان.. ذهاب وعودة

خدمة جديدة بين ميناء دمياط وسواحل شرق أمريكا

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأكثر قراءة

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

تأثيرات إيجابية على الأسواق لقرار تطبيق السعر العادل للجنيه

عطل فنى يضرب فيسبوك

تفاصيل رفع البنك المركزى سعر الفائدة 600 نقطة أساس

شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%

السعر العادل للجنيه يمهّد الطريق لـ20 مليار دولار جديدة واستثمارات بـ145 مليارًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل اعتقال الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة لليوم 152 على التوالى

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس