السكة الحديد تواصل عقد ندوات شعبية للتوعية ضد مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عقد الندوات التوعوية للتصدى لمثل هذه الظاهرة، تحت رعاية المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بعقد ندوات توعية للتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب، ما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها.

انعقاد ندوة توعية بمدرسة مصطفى كامل بمحافظة أسوان



وأشارت الهيئة فى بيان لها اليوم، إلى أنه تم اليوم الثلاثاء، انعقاد ندوة توعية بمدرسة مصطفى كامل بمحافظة أسوان وبحضور العميد رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة والعميد أح مدير عام الأمن بالهيئة.



حضر من رجال الدين إمام المسجد الجامع ومندوب الأوقاف بمحافظة أسوان، ومندوب الكنيسة العذراء ومدير إدارة التعليم بأسوان ورئيس قسم بالتعليم الابتدائى وأمين مجلس الأمناء بإدارة أسوان.

يذكر أن الهدف الأساسى من عقد هذه الندوات هو التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الاعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية التى تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى الإخلال بسير مرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية وتوضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات، خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية، حيث إن كل هذه التلفيات التى تحدث لزجاج العربات تتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد، الأمر الذى يشكل عبئاً كبيراً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.



كما يتم التوضيح بأنه يتم تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى، وتتم إحالة مرتكب السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى العقوبات، ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبى هذه السلوكيات.

ندوة السكه الحديد عن ظاهرة رشق الحجارة

ندوة السكه الحديد عن ظاهرة رشق الحجارة

ندوة السكه الحديد عن ظاهرة رشق الحجارة

ندوة السكه الحديد عن ظاهرة رشق الحجارة

ندوة السكه الحديد عن ظاهرة رشق الحجارة

ندوة السكه الحديد عن ظاهرة رشق الحجارة