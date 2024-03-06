الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تعرف على مواعيد الأتوبيسات المكيفة وأسعار التذاكر والخطوط الجديدة لمواصلات مصر في رمضان

أتوبيسات
أتوبيسات

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن الأتوبيسات المكيفة التي تمثل الوسيلة الأساسية للركاب بين مختلف المدن وخاصة المدن الجديدة نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

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مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان ذهاب وعودة

الكارت الذكي من مواصلات مصر وأسعار التذاكر سعر التذكرة

سعر التذكرة داخل الكارت الذكي مخفض عن سعر التذكرة كاش، نظام الزون من خلاله يتم الدفع التذكرة حسب المسافة سعر الكارت 100 جنيه وفيه رصيد 50 جنيه، ويتم شحن الكارت عن طريق: المحطات الرئيسية - خدمة فوري بلاس  ( كود الخدمه 254 ) أو عن طريق مندوبين الشركة داخل الباصات الكارت يعمل فقط على خطوط شركة مواصلات مصر.

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مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 6-3-2024 فى محافظات مصر

خطوط مينى باصات مدينة المستقبل
خط التجمع
الجامعة الأمريكية - كوبرى الرحاب - ماونتن فيو - المستشفى الجوي - الغاز - الداون تاون - كايرو فيستيفال

المواعيد:
- يوم السبت:
• ذهاب: ميعاد واحد الساعه ٩
• عودة: ميعاد واحد الساعه ٦:١٥

- من الاحد للخميس:
• ذهاب: ٧:٣٠ / ٨ / ٨:٣٠ /٩ /٩:٣٠
• عودة: ٤:١٥ / ٥ / ٥:٣٠ / ٦ / ٦:٣٠

جروب التليجرام 
https://t.me/TG_bus

خط مدينة نصر 
مدينة المستقبل - سعد الدين الشاذلي - الطريق الدائري - طريق السويس - كوبري الماظة - النادى الأهلى - احمد فخرى - اول مكرم - اول عباس - طيبة مول - رابعة

المواعيد:
السبت فقط ذهاب
7:00 8:00 9:00
عودة:
3:15 4:15 5:15
(من الأحد للخميس)
المستقبل ⬅️ مدينة نصر
6:30 7:00 7:30
8:00 8:30 9:00
مدينة نصر ⬅️ المستقبل
3:15 4:15 5:15 6:15
جروب التليجرام 
https://t.me/NCG_bus

خط رمسيس 
المدينه - عدلي منصور - اول جمال - السندباد - الكليه الحربيه - قصر البارون - الحرس الجمهوري - كوبري الفنجري - المشاه - العباسيه - جامعة عين شمس - مترو الدمرداش - غمره - میدان رمسيس 
جروب الواتساب 
خط مدينة الشروق
جروب الواتساب 
 خط جديد 
مينى باص 999 - ٩٩٩
كوبرى عرابي - الشارع الجديد - مسطرد - سواح - أميرية - سراى القبة - روكسى - كوربة - شارع النزهه - الرقابة الإدارية - اول عباس - مصطفى النحاس - التبة - الحى العاشر - زهراء مدينة نصر - شارع التسعين - المستشفى الجوى - التجمع الخامس.

مواصلات مصر مواصلات أتوبيسات المدن الجديدة النقل رمضان

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