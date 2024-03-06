تعرف على مواعيد الأتوبيسات المكيفة وأسعار التذاكر والخطوط الجديدة لمواصلات مصر في رمضان

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن الأتوبيسات المكيفة التي تمثل الوسيلة الأساسية للركاب بين مختلف المدن وخاصة المدن الجديدة نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.

الكارت الذكي من مواصلات مصر وأسعار التذاكر سعر التذكرة

سعر التذكرة داخل الكارت الذكي مخفض عن سعر التذكرة كاش، نظام الزون من خلاله يتم الدفع التذكرة حسب المسافة سعر الكارت 100 جنيه وفيه رصيد 50 جنيه، ويتم شحن الكارت عن طريق: المحطات الرئيسية - خدمة فوري بلاس ( كود الخدمه 254 ) أو عن طريق مندوبين الشركة داخل الباصات الكارت يعمل فقط على خطوط شركة مواصلات مصر.

خطوط مينى باصات مدينة المستقبل

خط التجمع

الجامعة الأمريكية - كوبرى الرحاب - ماونتن فيو - المستشفى الجوي - الغاز - الداون تاون - كايرو فيستيفال

المواعيد:

- يوم السبت:

• ذهاب: ميعاد واحد الساعه ٩

• عودة: ميعاد واحد الساعه ٦:١٥

- من الاحد للخميس:

• ذهاب: ٧:٣٠ / ٨ / ٨:٣٠ /٩ /٩:٣٠

• عودة: ٤:١٥ / ٥ / ٥:٣٠ / ٦ / ٦:٣٠

جروب التليجرام

https://t.me/TG_bus

خط مدينة نصر

مدينة المستقبل - سعد الدين الشاذلي - الطريق الدائري - طريق السويس - كوبري الماظة - النادى الأهلى - احمد فخرى - اول مكرم - اول عباس - طيبة مول - رابعة

المواعيد:

السبت فقط ذهاب

7:00 8:00 9:00

عودة:

3:15 4:15 5:15

(من الأحد للخميس)

المستقبل ⬅️ مدينة نصر

6:30 7:00 7:30

8:00 8:30 9:00

مدينة نصر ⬅️ المستقبل

3:15 4:15 5:15 6:15

جروب التليجرام

https://t.me/NCG_bus

خط رمسيس

المدينه - عدلي منصور - اول جمال - السندباد - الكليه الحربيه - قصر البارون - الحرس الجمهوري - كوبري الفنجري - المشاه - العباسيه - جامعة عين شمس - مترو الدمرداش - غمره - میدان رمسيس

جروب الواتساب

خط مدينة الشروق

جروب الواتساب

خط جديد

مينى باص 999 - ٩٩٩

كوبرى عرابي - الشارع الجديد - مسطرد - سواح - أميرية - سراى القبة - روكسى - كوربة - شارع النزهه - الرقابة الإدارية - اول عباس - مصطفى النحاس - التبة - الحى العاشر - زهراء مدينة نصر - شارع التسعين - المستشفى الجوى - التجمع الخامس.