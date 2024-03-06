مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 6-3-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 6-3-2024 في محافظات مصر من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يحرص المسلمون على الصلاة في موعدها لا سيما في الأيام الأخيرة من شهر شعبان ومع بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم يحاول المسلم الانتظام على الصلاة لنيل الفضل والثواب على صيامه كاملًا.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 6-3-2024 في محافظات مصر

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 6-3-2024 في محافظات مصر الموافق 24 شعبان 1445 هجريًا.

مواعيد الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:50

الظهر: 12:06

العصر: 3:27

المغرب: 5:57

العشاء: 7:14

مواعيد الصلاة اليوم بتوقيت الجيزة

صلاة الفجْر 4:51 ص

الشروق 6:18 ص

صلاة الظُّهْر 12:08 م

صلاة العَصر 3:28 م

صلاة المَغرب 5:58 م

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:55

الظهر: 12:12

العصر: 3:31

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:39

وقت صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 5:47 م

وقت صلاة العشاء 7:01 م.

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:45

الظهر: 12:00

العصر: 3:22

المغرب: 5:53

العشاء: 7:06

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:46

الظهر: 12:02

العصر: 3:22

المغرب: 5:52

العشاء: 7:10

مواعيد الصلاة اليوم بتوقيت الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٤١ ص الشروق ٦:٠٥ ص صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص صلاة العَصر ٣:١٨ م صلاة المَغرب ٥:٤٨ م صلاة العِشاء ٧:٠٣ م



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مواعيد الصلاة بتوقيت المنوفية

صلاة الفجْر ٤:٥١ ص الشروق ٦:١٨ ص صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م صلاة العَصر ٣:٢٨ م صلاة المَغرب ٥:٥٨ م صلاة العِشاء ٧:١٦ م

مواعيد الصلاة بتوقيت الغربية

صلاة الفجْر ٤:٥١ ص الشروق ٦:١٨ ص صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م صلاة العَصر ٣:٢٧ م صلاة المَغرب ٥:٥٨ م صلاة العِشاء ٧:١٥ م







