الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 6-3-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 6-3-2024 في محافظات مصر من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يحرص المسلمون على الصلاة في موعدها لا سيما في الأيام الأخيرة من شهر شعبان ومع بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم يحاول المسلم الانتظام على الصلاة لنيل الفضل والثواب على صيامه كاملًا.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 6-3-2024 في محافظات مصر 

 وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء  نقدم في السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 6-3-2024 في محافظات مصر الموافق 24 شعبان 1445 هجريًا.

مواعيد الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:50

الظهر: 12:06

العصر: 3:27

المغرب: 5:57

العشاء: 7:14

مواعيد الصلاة اليوم بتوقيت الجيزة

صلاة الفجْر 4:51 ص

الشروق 6:18 ص

صلاة الظُّهْر 12:08 م

صلاة العَصر 3:28 م

صلاة المَغرب 5:58 م

مواعيد الصلاة في رمضان 2024 في محافظة القاهرة وفقا للإمساكية

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مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:55

الظهر: 12:12

العصر: 3:31

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

 مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:39

وقت صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 5:47 م

وقت صلاة العشاء 7:01 م.

 

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مواعيد الصلاة في رمضان 2024 في محافظة القاهرة وفقا للإمساكية

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:45

الظهر: 12:00

العصر: 3:22       

المغرب: 5:53

العشاء: 7:06

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:46

الظهر: 12:02

العصر: 3:22

المغرب: 5:52

العشاء: 7:10

مواعيد الصلاة اليوم بتوقيت الغردقة 

صلاة الفجْر٤:٤١ ص
الشروق٦:٠٥ ص
صلاة الظُّهْر١١:٥٦ ص
صلاة العَصر٣:١٨ م
صلاة المَغرب٥:٤٨ م
صلاة العِشاء

٧:٠٣ م


 

 إقرأ أيضًا: مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة بتوقيت المنوفية 

صلاة الفجْر٤:٥١ ص
الشروق٦:١٨ ص
صلاة الظُّهْر١٢:٠٨ م
صلاة العَصر٣:٢٨ م
صلاة المَغرب٥:٥٨ م
صلاة العِشاء٧:١٦ م

مواعيد الصلاة بتوقيت الغربية 

صلاة الفجْر٤:٥١ ص
الشروق٦:١٨ ص
صلاة الظُّهْر١٢:٠٧ م
صلاة العَصر٣:٢٧ م
صلاة المَغرب٥:٥٨ م
صلاة العِشاء٧:١٥ م

 




 

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