تقدم الأعمال بمحطة وادي النطرون للقطار السريع ضمن الخط الأول (صور)

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن تقدم الأعمال بمحطة وادى النطرون للقطار السريع، ضمن تنفيذ الخط الأول للقطار السريع (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مرسى مطروح).

أوضحت الهيئة في منشور عبر فيسبوك، أن المسار يمتد من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر، ثم يتفرع جنوباً حتى العياط ليربط مع الخط الثاني، ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 675 كم و21 محطة (13 قطار سريع، 8 إقليمية)، وسيتم التنفيذ خلال 24 شهرا بسرعة تصميمية للمشروع 250 كم / ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم / الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة، وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.

وبشأن الخط الرابع، يمتد مساره من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى محطة مجرى العيون ليتقاطع مع الخط السادس (طبقًا للمسار الذي تم الموافقة عليه مبدئيًا)، ثم يمتد إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب لينتهى فى مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس مرورًا بمدينة نصر والرحاب، ومن المتوقع أن ينقل حوالي 2 مليون راكب يوميا، ويبلغ إجمالى طول الخط 42 كم ‏ويشتمل على عدد 39 محطة (37 نفقية – 2 سطحية) ويتم تنفيذه على مرحلتين.

المرحلة الثانية (الفسطاط – مدينة نصر – القاهرة الجديدة)

يبلغ طولها 23 كم وتشتمل على 22 محطة وتبدأ من محطة الفسطاط بشارع عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة إلى شارع صلاح سالم حتى القلعة، ثم ينحرف يمينًا إلى منطقة منشية ناصر بطريق النصر ثم منطقة الدويقة ومنطقة العرب، ويستمر حتى نادى المقاولون العرب ونادى السكة الحديد في طريق النصر مرورًا بجامعة الأزهر ثم ينحرف يمينًا إلى محور الشهيد ثم ينحرف يسارًا إلى شارع مصطفى النحاس، ليتقاطع مع شارع الطيران وشارع عباس العقاد وشارع مكرم عبيد وشارع حسن المأمون، ويستمر فى شارع مصطفى النحاس حتى نهايته عند منطقة التبة، ثم ينحرف يمينًا خلال شارع مهدى عرفة ليصل إلى شارع الميثاق (أحمد الزمر) بالحي العاشر بمدينة نصر ويستمر حتى زهراء مدينة نصر ليتقاطع مع الطريق الدائري ويعبره عند أكاديمية الشرطة عند مدخل التجمع الأول لينحرف يسارًا فى محور مصطفى كامل بجوار مدينة الرحاب ويستمر حتى طريق مصر – السويس الصحراوى عند المدرسة الإنجليزية بالقاهرة ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائرى وشمال طريق مصر – السويس الصحراوي.

تقدم الأعمال في محطة وادي النطرون للقطار الكهربائي السريع

تقدم الأعمال في محطة وادي النطرون للقطار الكهربائي السريع

تقدم الأعمال في محطة وادي النطرون للقطار الكهربائي السريع

تقدم الأعمال في محطة وادي النطرون للقطار الكهربائي السريع

تقدم الأعمال في محطة وادي النطرون للقطار الكهربائي السريع