ميناء الأسكندرية يستقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى لتفعيل اتفاقية التآخي

استقبل اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وفدًا صينيًا رفيع المستوى؛ لتفعيل اتفاقية التآخي في إطار ما تشهده الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من نشاطٍ كبير على الأصعدة والمجالات كافة، ومن بينها مجال التعاون الدولي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وتوجيهات القيادة السياسية نحو توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة والكيانات الدولية؛ للاستفادة من الخبرات الأجنبية والتعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.

وضم الوفد الصيني كل من: "Yang Yi" قنصل عام الصين بالإسكندرية، و"Su Jianguang" رئيس مجلس إدارة ميناء تشينغداو الصيني، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات كل من مجموعة "شاندونغ" الدولية للخدمات اللوجستية البرية والبحرية، وشركة ميناء "شاندونغ" القابضة للاستثمارات، ومجموعة موانئ "شاندونغ" الدولية للتجارة المحدودة، ومجموعة موانئ "شاندونغ" لأعالي البحار.

وحضر اللقاء كل من اللواء بحري أحمد حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل، واللواء بحري هشام صفوت، نائب رئيس مجلس الإدارة للاستثمار، وعدد من المختصين بالهيئة.

تعزيز التعاون الدولي

ووفقًا لبيان الهيئة، تم عقد اجتماع موسَّع، حيث تناولت المناقشات سبل تفعيل اتفاقية التآخي التي تم توقيعها في نوفمبر 2023 بين مينائيِّ الإسكندرية و"تشينغداو" ومقترح ترقيتها إلى مذكرة تفاهم.

كما تضمنت المناقشات توضيح مقومات ودور ورؤية ميناء الإسكندرية، حيث تم التركيز على استراتيجية ميناء الإسكندرية للتحول إلى ميناء ذكي أخضر بالتوازي مع الحركة التطويرية والتوسعية في المشروعات الاستثمارية المختلفة الجارية والمخطط تنفيذها في الهيئة وذلك مع الحرص على توفير كل الخدمات اللوجيستية المرتبطة بسلاسل الإمداد ومن أبرزها توافر منظومة متطورة ومتكاملة للنقل متعدد الوسائط من نقل بري ونهري وسكة الحديد.

كما شملت المناقشات سبل تعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية وبناء القدرات وتدعيم حركة التجارة وسلاسل الإمداد وميكنة المحطات وفقًا لأعلى المستويات التكنولوجية وسبل نقل تكنولوجيا الموانئ الذكية والخضراء واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

وشملت الزيارة تفقد متحف الميناء ومحطة الركاب البحرية والأرصفة البحرية التجارية وزيارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، حيث أشاد الوفد بمدى التطور الذي يشهده مينائي الإسكندرية والدخيلة على مختلف الأصعدة والتي يتم العمل بها بالتوازي وباحترافية شديدة في أداء الأعمال ودورة التشغيل والتخطيط الجيد لتحقيق الرؤية المستقبلية بما يجعل من ميناء الإسكندرية الكبير محور اقتصادي وتجاري عالمي.

ميناء الإسكندرية يستقبل وفداً صينيا رفيع المستوى

ميناء الإسكندرية يستقبل وفداً صينيا رفيع المستوى

ميناء الإسكندرية يستقبل وفداً صينيا رفيع المستوى

ميناء الإسكندرية يستقبل وفداً صينيا رفيع المستوى

ميناء الإسكندرية يستقبل وفداً صينيا رفيع المستوى