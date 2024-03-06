هلّ هلاله.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 في مصر

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان 2024 في مصر، وفي هذه الأثناء يتساءل آلاف المصريون عبر محرك البحث جوجل عن موعد أول أيام شهر رمضان، وموعد الصلوات الخمس خلال أيامه الثلاثين للانتظام عليها في موعدها لنيل الفضل والأجر كاملًا ففي أوله رحمة، وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار، ويسعى المسلمون في كل بقاع الأرض محاولة اغتنامه.

استطلاع هلال شهر رمضان 2024

من المقرر أن تُعلن دار الإفتاء عن هلال شهر رمضان 2024 يوم الأحد المقبل، الموافق 10 مارس، من خلال بيان رسمي.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان 2024

دعاء رؤية هلال رمضان 2024 يعد من القضايا المهمة لدى المسلمين، إذ ينسجم مع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يردده مع كل رؤية للهلال في كل شهر هجري، وهذا ما تبعه الصحابة وجموع المسلمين، متماشين مع سنة الرسول الكريم.

وفيما يتعلق بدعاء رؤية هلال رمضان 2024، أوضحت دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي أنه يُستحب أن نردد الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ".

في كتاب سنن أبي داود ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يرى الهلال يقول: "هلال خير ورشد" ثلاث مرات، ثم يقول: "أمنت بالذي خلقك ثلاث مرات"، وبعد ذلك يقول: "الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا". ولكن بعض أهل العلم اعتبروا سنده ضعيفًا.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

قد تختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى آخر، وقد تكون مختلفة في بعض الأحيان من دولة إلى أخرى، حيث تعتمد الدول على الرؤية الشرعية.

ومن المتوقع بشكل فلكي أن يبدأ شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024، وينتهي يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، وبذلك يكون شهر رمضان هذا العام مكتملًا بعد 30 يومًا.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2024 في مصر

ويبحث الموظفون في الدولة والقطاع العام عن أيام الإجازات الرسمية للاستراحة فيها من ضغط العمل في ظل الصيام، ولكن في رمضان 2024، ستكون هناك إجازات أسبوعية فقط، وهي يوم الجمعة والسبت، ولن يكون هناك أي إجازات رسمية أخرى خلال هذا الشهر الكريم.



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