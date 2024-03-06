الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على عدد حلقات مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

يشارك الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف ضمن مسلسلات رمضان 2024، من خلال تقديم مسلسل بقينا اتنين ،  والذي يعرض في شهر رمضان الكريم المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ويستعد المخرج طارق رفعت لتسليم الحلقات للقنوات العارضة خلال أيام، وفقا للجدول الموضوع من الشركة المنتجة وذلك عقب انتهاء الملحن محمد أبو ذكرى من وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل. 

 

موعد عرض مسلسل بقينا اتنين

وكان المخرج طارق رفعت قد أعلن أن مسلسل بقينا اتنين  مسلسل اجتماعي تشويقي رومانسي ملئ بالأحداث المختلفة عن العلاقة بين الأزواج بعد الانفصال.

وأشار إلى، أنه من المقرر تقليص عدد حلقات المسلسل من 20 حلقة إلى 15 حلقة فقط حيث من المنتظر عرض العمل خلال النصف الثاني من شهر رمضان المقبل 2024.

 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

أبطال مسلسل بقينا اتنين لـ«الدستور»: دراما اجتماعية تواجه الملل فى الحياة الزوجية بالكوميديا

أحداث مسلسل بقينا اتنين

ويتناول المسلسل صدمة ما بعد الانفصال والطلاق، وما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية، ويتسم المسلسل بالطابع الاجتماعي النفسي اللايت كوميدي، ويتناول ما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية بالمواقف. 

تدور أحداث مسلسل وبقينا اتنين  في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهم.

أبطال مسلسل بقينا اتنين 

مسلسل بقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا ومن تأليف أماني التونسي، وإنتاج كي ميديا للإنتاج كريم ابو ذكرى وإخراج طارق رفعت.

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أبطال مسلسل بقينا اتنين لـ«الدستور»: دراما اجتماعية تواجه الملل فى الحياة الزوجية بالكوميديا

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مسلسل "بقينا اتنين".. هل يحل الفنان إدوارد محل الراحل طارق عبدالعزيز؟ (خاص)

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