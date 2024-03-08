خبير: مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر تشكل صمام الأمان للقضية الفلسطينية ولشعبها وحقوقه المشروعة، مؤكدًا أنه لولا الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي لكانت القضية في منحى الهاوية.

وأضاف "أحمد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن دولة الاحتلال استغلت عملية "طوفان الأقصى" في رفع شعارات القضاء على المقاومة وتحرير الأسرى، لكن في باطنها استهدفت التهجير القسري للشعب الفلسطيني وتصفية القضية وتحويلها فقط إلى مجرد مسألة إنسانية.

وأشار إلى أن مصر استطاعت بجهودها أن تضع القضية الفلسطينية في مسارها الصحيح، وأن المسألة مسألة احتلال وما يحدث بالقطاع عرض لمرض، وأن استمرار الاحتلال سيؤدي لتكرار دوامات العنف التي يدفع ثمنها الأبرياء من المدنيين.