الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مصر معك يا فلسطين".. ياميش مصري بأسماء فلسطينية تضامنا مع القضية

تمور باسماء فلسطينية
تمور باسماء فلسطينية

أحداث بكت لها الإنسانية ومشاهد قاسية لا تقوى عليها القلوب وأرواح بريئة تترك الحياة دون أي ذنب، وأياد مكتوفة وقلوب تعتصر تضامنا مع القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة.

ولأن القضية الفلسطينية باقية في قلوبنا وعقولنا ولا تنسى رغب عدد من التجار في التذكرة الدائمة بفلسطين، فكانت المبادرة بتسمية تمور رمضان بأسماء المدن الفلسطينية.

غزة، رام الله، طولكرم، القدس، أسماء اختاروها التجار في سوق المنشية لتقديم أبسط ما يستطيعون تقديمه للتضامن مع القضية الفلسطينية.

"مصر معاكس يا فلسطين" ليختار الحاج علي أن تكون واجهه محله التجاري علمي مصر وفلسطين وأن تزين جوالات التمور أعلام فلسطين وأسماء المدن الفلسطينية.

ليقول الحاج علي، أحد التجار وصاحب المبادرة، أننا رغبنا أن نقدم أبسط جهودنا للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتسمية التمور عالية الجودة بأسماء المدن الفلسطينية لنرسل لهم رسالة إخوة بأننا لن ننساكم ودائما في ذاكرتنا.

واصل لـ"الدستور" أن جميع الزبائن من حاملي الجنسية الفلسطينية يستطيع شراء كل ما يلزمه من ياميش رمضان دون أي مقابل مادي ولتكون بمثابة أبسط الهدايا المقدمة من مصر لاشقاءنا في شهر رمضان المبارك.

وتابع أن هناك إقبالا كبيرا من الزبائن على التمور باسماءها الفلسطينية، كتشجيع للفكرة الإيجابية ولأن المصري دائما يعرف بالجعدنة والشهامة ولن يبخل في المشاركة والتضامن بأبسط الأشياء.

txt

ضياء رشوان: السيسى كان حريصًا أن يتحرك بشخصه فى الفترة السابقة بخصوص فلسطين

 

القضية الفلسطينية قطاع غزة تمور رمضان مصر معاكي يا فلسطين الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج اللواء ركن صدام خليفة حفتر

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة