"مصر معك يا فلسطين".. ياميش مصري بأسماء فلسطينية تضامنا مع القضية

أحداث بكت لها الإنسانية ومشاهد قاسية لا تقوى عليها القلوب وأرواح بريئة تترك الحياة دون أي ذنب، وأياد مكتوفة وقلوب تعتصر تضامنا مع القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة.

ولأن القضية الفلسطينية باقية في قلوبنا وعقولنا ولا تنسى رغب عدد من التجار في التذكرة الدائمة بفلسطين، فكانت المبادرة بتسمية تمور رمضان بأسماء المدن الفلسطينية.

غزة، رام الله، طولكرم، القدس، أسماء اختاروها التجار في سوق المنشية لتقديم أبسط ما يستطيعون تقديمه للتضامن مع القضية الفلسطينية.

"مصر معاكس يا فلسطين" ليختار الحاج علي أن تكون واجهه محله التجاري علمي مصر وفلسطين وأن تزين جوالات التمور أعلام فلسطين وأسماء المدن الفلسطينية.

ليقول الحاج علي، أحد التجار وصاحب المبادرة، أننا رغبنا أن نقدم أبسط جهودنا للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتسمية التمور عالية الجودة بأسماء المدن الفلسطينية لنرسل لهم رسالة إخوة بأننا لن ننساكم ودائما في ذاكرتنا.

واصل لـ"الدستور" أن جميع الزبائن من حاملي الجنسية الفلسطينية يستطيع شراء كل ما يلزمه من ياميش رمضان دون أي مقابل مادي ولتكون بمثابة أبسط الهدايا المقدمة من مصر لاشقاءنا في شهر رمضان المبارك.

وتابع أن هناك إقبالا كبيرا من الزبائن على التمور باسماءها الفلسطينية، كتشجيع للفكرة الإيجابية ولأن المصري دائما يعرف بالجعدنة والشهامة ولن يبخل في المشاركة والتضامن بأبسط الأشياء.