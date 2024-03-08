الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس "المصريين الأحرار": الإشادات الدولية بالاقتصاد شهادة ثقة وتشجع المستثمرين

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة نالت إشادات دولية كبيرة.

وأضاف "خليل"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الإشادات الدولية في الاقتصاد المصري شهادة ثقة وتشجع المستثمرين، مشيرًا إلى أن المفهوم العام للاقتصاد في المقام الأول هو سمعة.

وتابع: "عندما تشيد الدول والمؤسسات الدولية الكبرى بالإجراءات الاقتصادية والاستثمارية التي اتخذتها مصر فهذا أمر مهم جدًا، ويرفع مصر لمستوى أعلى في المراحل المقبلة".

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، وأنه اقتصاد قوي وواعد في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذا يشجع المستثمرين في الخارج من دول العالم كافة على الاستثمار في مصر.

حزب المصريين الأحرار المصريين الأحرار اكسترا نيوز الاقتصاد المصرى الاقتصاد

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