وجدي زين الدين: قرار البنك المركزى أكبر رد على المراهنين على تدهور الاقتصاد

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن قرار البنك المركزي بتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية بمثابة الحدث الأبرز والأكثر أهمية.

تخطيط الحكومة المصرية

وأكد وجدي زين الدين، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية بفضل حكمتها وتخطيطها استطاعت القضاء على السوق السوداء بصورة جذرية.

وتابع: "القرار يعني انتهاء السوق الموازية وأن كل المعاملات دخلت السوق الرسمية، مبينًا أن السوق السوداء كانت لها أضرار بالغة أثرت في الحياة اليومية للمواطنين".

قرارات البنك المركزي

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي أكبر رد على المراهنين على تدهور الحالة الاقتصادية، وأنه في طريقه نحو الإفلاس، مما يكشف عن وجود رغبة حقيقية من الحكومة المصرية على بناء اقتصاد قوي يرتكز على القضاء على السوق السوداء أولًا وعقد صفقات استثمارية تعزز الاقتصاد ثانيًا.

واستطرد: "القرار يصب في مصلحة المواطن وينعكس على زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وهو ما حدث وذلك بصدور تقارير تفيد بارتفاع في التحويلات حتى ولو كانت طفيفة، متوقعًا أن يكون للقرار رجع صدى إيجابي خلال الأسابيع المقبلة".