الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وجدي زين الدين: قرار البنك المركزى أكبر رد على المراهنين على تدهور الاقتصاد

وجدي زين الدين
وجدي زين الدين

قال الدكتور  وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن قرار البنك المركزي بتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية بمثابة الحدث الأبرز والأكثر أهمية.

تخطيط الحكومة المصرية

وأكد وجدي زين الدين، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية بفضل حكمتها وتخطيطها استطاعت القضاء على السوق السوداء بصورة جذرية.

وتابع: "القرار يعني انتهاء السوق الموازية وأن كل المعاملات دخلت السوق الرسمية، مبينًا أن السوق السوداء كانت لها أضرار بالغة أثرت في الحياة اليومية للمواطنين".

قرارات البنك المركزي 

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي أكبر رد على المراهنين على تدهور الحالة الاقتصادية، وأنه في طريقه نحو الإفلاس، مما يكشف عن وجود رغبة حقيقية من الحكومة المصرية على بناء اقتصاد قوي يرتكز على القضاء على السوق السوداء أولًا وعقد صفقات استثمارية تعزز الاقتصاد ثانيًا.

واستطرد: "القرار يصب في مصلحة المواطن وينعكس على زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وهو ما حدث وذلك بصدور تقارير تفيد بارتفاع في التحويلات حتى ولو كانت طفيفة، متوقعًا أن يكون للقرار رجع صدى إيجابي خلال الأسابيع المقبلة".

وجدى زين الدين الحياة اليوم الحياة قرار البنك المركزي القضاء على السوق السوداء

الأكثر قراءة

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج اللواء ركن صدام خليفة حفتر

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة