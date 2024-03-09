أستاذ علوم سياسية: مصر تتبوأ المركز السادس عالميا على مستوى القوات المسحلة البحرية

قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن اليوم شهد احتفالا خاصا بشهداء خير أجناد الأرض، كما أن احتفال القوات المسلحة المصرية وصناع القرار بيوم الشهيد يعتبر بمثابة رد الجميل لجنود مصر البواسل، سواء من استشهد فيهم أو من تم إصابته أو من يمارس عمله حتى الآن في حماية أراض مصر.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أحداث الساعة، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية لن تنسى أبنائها مهما كان الأمر، فالجندي المصري دائما هو رمز الانتماء والولاء والمواطنة، فنحن الآن نتبوأ المركز السادس عالميا على مستوى القوات المسحلة البحرية، وهذا بفضل الجندي المصري إلى جانب التطور المستمر لمنظومة الجيش بأكملها.