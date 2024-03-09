محمد الباز: الرئيس السيسى مهتم بما سيقوله عنه التاريخ والشعب

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدًا بما سيقوله عنه التاريخ وشعبه.

وأضاف "الباز" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "الرئيس تحدث اليوم عن التعويم عندما قال منذ 9 أشهر مفيش تعويم وليه يتم الآن، إن وقتها الوضع لم يكن مناسبًا والآن أصبح مناسبًا"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يتابع جيدًا الذي يحدث.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحترم شعبه ويتابع ما يُقال ويتردد في الشارع المصري، وحريص على أن يتحدث عنه بنفسه.

وتابع: "الرئيس السيسي حريص على التحدث مباشرة بلسانه، وهنا كلام الرؤساء له ثقل واعتبار"، موضحًا أن حديث الرئيس اليوم حديث العتاب في مستواه الأعلى؛ لأنه قال: "نتولى المسئولية معًا".