السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد الباز: الرئيس السيسى مهتم بما سيقوله عنه التاريخ والشعب

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدًا بما سيقوله عنه التاريخ وشعبه.

وأضاف "الباز" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "الرئيس تحدث اليوم عن التعويم عندما قال منذ 9 أشهر مفيش تعويم وليه يتم الآن، إن وقتها الوضع لم يكن مناسبًا والآن أصبح مناسبًا"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يتابع جيدًا الذي يحدث.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحترم شعبه ويتابع ما يُقال ويتردد في الشارع المصري، وحريص على أن يتحدث عنه بنفسه.

وتابع: "الرئيس السيسي حريص على التحدث مباشرة بلسانه، وهنا كلام الرؤساء له ثقل واعتبار"، موضحًا أن حديث الرئيس اليوم حديث العتاب في مستواه الأعلى؛ لأنه قال: "نتولى المسئولية معًا".

محمد الباز الرئيس السيسي السيسي الحياة اليوم قناة الحياة

مواد متعلقة

الباز: كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية "يوم الشهيد" الأهم خلال السنوات الأخيرة

الأكثر قراءة

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

الباز: الرئيس السيسى لم يُخاطر بنا.. وتحدث بمرارة اليوم

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

لواء سابق يروي موقفا بطوليا مع الفريق عبد المنعم رياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات