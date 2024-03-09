باحث يشرح طرق رفع الكفاءة القتالية لدى عناصر القوات المسلحة المصرية (فيديو)

تحدث محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن رفع الكفاءة القتالية لدى عناصر القوات المسلحة المصرية، فضلًا عن تطوير الأسلحة المصرية برًا وبحرًا وجوًا.

وقال منصور، خلال لقائه ببرنامج أحداث الساعة، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إن هذا التطوير يتم عبر 3 طرق، وهي التدريبات المشتركة التي رأينا توسعًا كبيرًا فيها خلال الفترة الماضية، وأيضًا عمليات حفظ السلام ومشاركة مصر الفعالة فيها، التي تعطي للمقاتل المصري قدرة على اختبار أرض المعركة بشكل كبير، بالإضافة إلى الأوضاع السابقة في سيناء، والتي مثلت خبرة ميدانية كبيرة للجيش المصري، في ظل اندلاع المواجهات غير المتماثلة مع العناصر الإرهابية التي تتخذ من مناطق معينة مخابئ لها.