أحمد موسى: "مفيش حد هياخد حبة رمل واحدة من أرضنا"

علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات احتفالية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي تحدث بوضوح وشفافية مع الشعب المصري".

وأضاف: "حدود مصر وأمنها وسلامتها تبقى كما هي، ومفيش حبة رمل حد هياخدها، ولن نسمح بهذا الأمر".

وأكمل: "كلمات أسر الشهداء في احتفالية يوم الشهيد موزونة بالذهب، وبها الخلاصة التي تؤكد على حماية الأراضي المصرية".