اللواء عادل العمدة يشرح دلالة الاحتفاء السنوى بيوم الشهيد (فيديو)

تحدث اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن رسائل احتفالية القوات المسلحة المصرية بيوم الشهيد، صباح اليوم، وخاصة كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته بالاحتفالية، قائلًا إن الرئيس السيسي أكد أن معبر رفح مفتوح ولم يُغلق، كما أن المساعدات الإنسانية والطبية تعبر إلى قطاع غزة دون توقف.

وأضاف العمدة، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة سي بي سي، أن دلالة الاحتفاء السنوي بيوم الشهيد التأكيد على تقدير الدولة المصرية لأبنائها مهما كانت التحديات التي تواجه القيادة السياسية في ظل الأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.