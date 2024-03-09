السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصواء الخلالى: كل أسرة مصرية قدمت شهيدًا على مر الأجيال (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

في إطار الاحتفال بيوم الشهيد، أعربت الإعلامية قصواء الخلالي عن تقديرها العميق لأسر الشهداء، مشيرة إلى أن التاسع من مارس يمثل يومًا مجيدًا في تاريخ الأمة، ويعد رمزًا للتضحية والإيثار.

وأكدت "الخلالي"، خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يُبث على قناة سي بي سي، أن هذا اليوم يُجسد أرقى صور الوطنية والتفاني من قِبل الأبطال الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن، وأضافت أن كل شهيد قدم روحه من أجل الوطن يُعتبر شهيدًا عند الله.

وأشارت "الخلالي" إلى أن كل أسرة مصرية قدمت شهيدًا على مر الأجيال، مؤكدة أن الأراضي المصرية كانت دومًا هدفًا للتحديات، ولكن الشعب المصري لطالما تحلى بالصمود والتمسك بحقوقه، وأوضحت أن الدولة المصرية لا تدافع عن أراضيها فحسب، بل تقف إلى جانب الدول المجاورة في حماية الأمن الإقليمي، مختتمة بالتأكيد على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بأبناء الشهداء، معترفة بقيمتهم ومساهماتهم.

الإعلامية قصواء الخلالى يوم الشهيد شهيد الأمن الاقليمي القيادة السياسية ابناء الشهداء

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