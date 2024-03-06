الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصواء الخلالى: طالبة العريش الراحلة لم تجد من الجامعة أى تعاطف

طالبة العريش
طالبة العريش

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بالنيابة العامة لإصدارها بيانًا مهما يوجه بملاحقة مروجي الشائعات المتعمدة ضد طالبة العريش نيرة صلاح التي توفيت في ظروف غامضة.

وأعربت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة سي بي سي، عن تقديرها للنائب أحمد بدوي الذي تحرك برلمانيًا اليوم لمطالبة الجامعة بتوضيح ملابسات الواقعة ومسؤوليتها تجاهها، وقالت: "نحن فخورون بالدور الرقابي الذي يقوم به البرلمان ونشكرهم على اهتمامهم بالقضية".

وأوضحت الإعلامية أن أسرة الطالبة الراحلة كانت تعاني من الحزن والألم، ولم تجد من الجامعة أي تعاطف أو تعزية، وأنها تنتظر العدالة والردع لمن نشر الشائعات والهاشتاجات التي تنال من شرف الفتاة وكرامتها، واختتمت قائلة: "عندما تطلب حقك، ستجد من يساندك ويدافع عنك، كما فعلت والدة نيرة التي خرجت للإعلام لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مع غيرها".

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