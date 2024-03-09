مصر تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتنظيم أوضاع المقيمين الأجانب (فيديو)

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، على موقف مصر الراسخ والشريف في التعامل مع القضية الفلسطينية، مشددة على أن الدولة المصرية لا تقبل ولن تقبل بأي حال من الأحوال تصفية هذه القضية العادلة، مهما كانت التضحيات.

وشددت "الخلالي"، خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يُبث على قناة سي بي سي، على أن الدماء التي أُريقت لن تذهب هدرًا، وأن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين أو التفريط في دمائهم، وكذلك دماء المصريين الذين ضحوا في سبيل هذه القضية.

وأضافت "الخلالي" أن مصر تحملت خسائر جسيمة نتيجة مواقفها المشرفة، وأن هناك من حاول التقليل من دورها الداعم للأشقاء في فلسطين، وأوضحت أن نسبة كبيرة من المساعدات التي وصلت إلى غزة كانت من تبرعات الشعب المصري، مؤكدة على رفض الدولة لأي إغراءات تتعارض مع مبادئها.

وتطرقت إلى الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، مشيرة إلى تأكيد القيادة السياسية على عدم تصفية القضية الفلسطينية، وهو موقف يلقى دعمًا كاملًا من جميع مؤسسات الدولة والشعب المصري، كما نوهت بأن مصر تستضيف حوالي 9 ملايين ضيف من الخارج، ما يشكل عبئًا على الدولة، خاصة مع وصول تعداد سكان إلى 106 ملايين نسمة. وشددت على أهمية تقنين أوضاع الضيوف وفقًا للقانون، معتبرة ذلك مطلبًا عادلًا.

وأكدت على جهود وزارة الداخلية في تقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أن هذا يعد مسئولية وطنية، وأن تصريحات الرئيس السيسي في احتفالية يوم الشهيد تعكس هذا الالتزام، واختتمت بالتأكيد على صدق قناعاتها وأن رسائل الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة في تأكيد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية وضرورة تقنين أوضاع الضيوف الأجانب.