السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصر تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتنظيم أوضاع المقيمين الأجانب (فيديو)

غزة
غزة

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، على موقف مصر الراسخ والشريف في التعامل مع القضية الفلسطينية، مشددة على أن الدولة المصرية لا تقبل ولن تقبل بأي حال من الأحوال تصفية هذه القضية العادلة، مهما كانت التضحيات.

وشددت "الخلالي"، خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يُبث على قناة سي بي سي، على أن الدماء التي أُريقت لن تذهب هدرًا، وأن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين أو التفريط في دمائهم، وكذلك دماء المصريين الذين ضحوا في سبيل هذه القضية.

وأضافت "الخلالي" أن مصر تحملت خسائر جسيمة نتيجة مواقفها المشرفة، وأن هناك من حاول التقليل من دورها الداعم للأشقاء في فلسطين، وأوضحت أن نسبة كبيرة من المساعدات التي وصلت إلى غزة كانت من تبرعات الشعب المصري، مؤكدة على رفض الدولة لأي إغراءات تتعارض مع مبادئها.

وتطرقت إلى الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، مشيرة إلى تأكيد القيادة السياسية على عدم تصفية القضية الفلسطينية، وهو موقف يلقى دعمًا كاملًا من جميع مؤسسات الدولة والشعب المصري، كما نوهت بأن مصر تستضيف حوالي 9 ملايين ضيف من الخارج، ما يشكل عبئًا على الدولة، خاصة مع وصول تعداد سكان إلى 106 ملايين نسمة. وشددت على أهمية تقنين أوضاع الضيوف وفقًا للقانون، معتبرة ذلك مطلبًا عادلًا.

وأكدت على جهود وزارة الداخلية في تقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أن هذا يعد مسئولية وطنية، وأن تصريحات الرئيس السيسي في احتفالية يوم الشهيد تعكس هذا الالتزام، واختتمت بالتأكيد على صدق قناعاتها وأن رسائل الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة في تأكيد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية وضرورة تقنين أوضاع الضيوف الأجانب.

قصواء الخلالي مصر القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين فلسطين غزة تصريحات الرئيس السيسي الرئيس السيسي احتفالية يوم الشهيد الاجانب

الأكثر قراءة

حفاظا على الاقتصاد الوطنى.. "الداخلية" تواجه مزورى العملات المحلية والأجنبية

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

"الموسيقيين" توضح سبب التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى وفاة حلمى بكر

أسامة كمال: الجيش الإسرائيلى سيُقسم غزة إلى نصفين

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات