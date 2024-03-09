السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: "إحنا فى بلد بتحاسب ومحدش بيطبطب على الفاسد"

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دولة قانون، مضيفًا: "إحنا في بلد بتحاسب والبلد شايفة كل جنيه اتصرف اتصرف في إيه".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":

"محدش بيطبطب على الفاسد في قضايا فساد".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "تتم محاسبة أي فاسد في أي مكان أيًا ما كان هو".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "هناك من يعمل فقط من أجل مصلحة الـ100 مليون مصري".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "أي مشروع تنموي يتم تنفيذه في مصر يتسبب في نقلة كبيرة للدولة المصرية إلى الأمام".

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