سوزان نجم الدين: مسلسل "الحشاشين" عمل ضخم ويعرض حقبة تاريخية مثيرة للجدل

قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، إن مسلسل "الحشاشين" عمل ضخم ومميز ويعرض حقبة تاريخية مثيرة للجدل، مؤكدة أنها تشرفت بالعمل في هذا المسلسل.

وأضافت "نجم الدين" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "كانت تجربة مميزة جدًا، والعمل ضخم جدًا به تفاصيل رائعة وقيادة حكيمة بداية من المخرج بيتر ميمي".

وأشارت إلى أن مسلسل "الحشاشين" سيحدث نقلة في الأعمال التاريخية في العالم العربي، متابعة: "العمل مختلف من كل النواحي والتفاصيل، وأتمنى الناس تستمتع بالعمل خلال شهر رمضان".

وأوضحت أن إنتاج مسلسل الحشاشين ضخم جدًا بإمكانيات كبيرة، مؤكدة أن العمل متكامل وسيكون نقلة نوعية للجميع.