الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الناقد العراقى مهدى عباس: المسلسل المصرى رقم واحد فى العراق.. و"الحشاشين" سيكون الأكثر متابعة

مهدي عباس
مهدي عباس

أكد الصحفي والناقد العراقي مهدي عباس، أن الجمهور العربي تعود على المسلسل المصري في رمضان منذ عدة عقود، لدرجة أنه لاطعم لرمضان دون المسلسل المصري، معلقًا: "رغم أن بلدانا بدأت تنتج مسلسلات عديدة إلا أنها يصعب أن تنافس المسلسل المصري  فعلى سبيل المثال، فإن العراق ومنذ العام الماضي ينتج أكثر من عشرين مسلسسلاً في رمضان إلا أنه لايستغني عن المسلسل المصري، ففي العام الماضي كان هناك عشرين مسلسلًا عراقيًا لكن المسلسل الأكثر متابعة كان المسلسل المصري جعفر العمدة  لمحمد رمضان.

وأضاف “عباس”: “هذا العام لدينا حوالي 25 مسلسلًا عراقيًا في عدة قنوات عراقية لكن المشاهد العراقي يسأل عن المسلسل المصري والكل ينتظر بشغف مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز وبيتر ميمي، والمتوقع أن يكون مسلسل رمضان 2024 الأكثر متابعة ومشاهدة”.

وأوضح أن هناك انتظار لبعض مسلسلات النجوم التي يحبها الجمهور العربي مثل مسلسل من نوعية “عتبات البهجة” ليحي الفخراني، و"إمبراطورية ميم" لخالد النبوي وغيرها؛ علمًا أن أعمال النجوم هي الأكثر مشاهدة ومتابعة في رمضان، لافتا إلى أنه على الرغم من الإنتاج السوري واللبناني والخليجي الكثير لأعمال رمضان إلا أن المسلسل المصري له طعمه الخاص ولايستغنى عنه الجمهور العربي.

مهدي عباس
مهدي عباس
مهدي عباس
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