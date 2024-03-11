مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 1

سيطر موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 1 محركات البحث، الذى يعرض على قناة dmc وwatch it، فى ثلاثة مواعيد تم توزيعها على مدار اليوم، حرصًا على إتاحة مرونة أكبر أمام المشاهدة لمتابعة مسلسلهم المفضل فى الوقت المناسب لهم.

موعد اعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 1

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز الحلقة 1 على قناة dmc فى تمام الساعة التاسعة والربع مساء كل يوم، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة فى الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، ويؤدى النجم كريم عبد العزيز دور البطولة، مجسدًا شخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين.

ويعد مسلسل الحشاشين واحد من بين قائمة مسلسلات رمضان 2024، التى تضم عدد كبير من الأعمال الفنية المتميزة التى تقدم قصة ورسالة، ويعكس مسلسل الحشاشين، عودة قوية للدراما التاريخية فى موسم مسلسلات رمضان 2024، إذ تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول نشأة طائفة الحشاشين التى أسسها حسن الصباح فى القرن الحادى عشر ميلاديًا، لتكون أنذاك أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي.

قصة مسلسل الحشاشين

وترصد أحداث مسلسل الحشاشين ألاعيب ومحاولات حسن الصباح الذى يجسد شخصية الفنان كريم عبد العزيز، نشر أفكار مغلوطة فى عقول الشباب لجذب أتباعه وإقناعهم بتنفيذ جرائم وحشية واغتيالات لشخصيات بارزة، عن طريق فدائيين يُلقون الرعب في قلوب الحكّام والأمراء المعادين لهم.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي ـ، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

سيناريو مسلسل الحشاشين من تأليفالكاتب عبدالرحيم كمال، وأخرجه بيتر ميمي، واستغرق تصويره عامين، وكان من المقرر عرضه في رمضان العام الماضي، وتم تأجيله للعرض هذا العام بسبب تصوير مشاهد من المسلسل في مالطا وكازاخستان.