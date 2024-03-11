موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين ومن هو مؤلفه؟

مسلسلات رمضان 2024

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 1 بطولة النجم كريم عبد العزيز في الساعة 9:15 مساء حصرياً على شاشة DMC، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء.

قصة مسلسل الحشاشين

يغوص مسلسل الحشاشين في عمق تاريخ الدولة الإسلامية ليروي تفاصيل قصة شيخ الجبل" حسن الصباح " صاحب قلعة آلموت الذي جند آلاف الفدائيين المنتمين للطائفة الإسماعلية ليكون أول رجل في التاريخ الإسلامي منظما لما يعرف يعرف الإن بالإرهاب، وهدف تقويض نظم حكم الدولة الإسلامية في ذلك الوقت تحت ستار اعلان تكفيرهم.

من هو عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل الحشاشين؟

وعبد الرحيم كمال روائي وسينارست ولد في اقصى جنوب مصر بمحافظة سوهاج بقرية "العيسوية" احدى قرى مركز أخميم، وتشبه تماما صورة حية مزروعة في الجبل كما يصفها عبد الرحيم كمال.

وأشار كمال في ندوة منتدى "أوراق" بالدستور عن فنرة طفولته "انه لم يكن هناك وسائط لمشاهدة العالم من تليفزيون أو سينما، لذلك جاء الخيال ليكون الصورة البديلة عن الواقع، كان المصدر الرئيس لخيالاتي في فترة الطفولة نابعا من حكايات والدتي عن عالم العفاريت والجن.

قدم عبد الرحيم كمال العديد من الأعمال الروائية والتليفزيونية منها "رحلة إلى الدنمارك وبلاد أخرى" وله مجموعتان قصصيتان ورواية.

وعرف الجمهور الواسع عبد الرحيم كمال بوصفه كاتبًا لأشهر المسلسلات التلفزيونية، كـ "الخواجة عبد القادر" و"ونوس" و"شيخ العرب همام".