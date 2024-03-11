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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى بطولة كريم عبدالعزيز

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. العديد من المفاجآت تحملها تفاصيل أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين الذي يعرض مساء اليوم على شاشة فضائية dmc بالتزامن مع عرضها على منصة wath it، ويؤدى دور البطولة فى مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد دور شخصية تاريخية ذات بصمة دموية فى تاريخ الحكم الإسلامى.

قصة مسلسل الحشاشين

تتضمن أحداث مسلسل الحشاشين مفاجآت عديدة من حيث الديكورات المستخدمة ومواقع تصوير المشاهد المختلفة التى تم أكثر من 80% منها فى أماكن حقيقية مفتوحة وليس استديوهات معدة خصيصًا لذلك، وشملت مواقع التصوير بلدانا مختلفة على مستوى 3 قارات حتى يستطيع المشاهد معايشة الأحداث بشكل طبيعى وفق طبيعة الحقبة الزمنية التى تعود تفاصيل الأحداث إليها والبيئة الجغرافية آنذاك.

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أحداث مسلسل الحشاشين 

وتتناول الحلقات الأولى من أحداث مسلسل الحشاشين تسليط الضوء على واحد من أشهر وأخطر أئمة الحركات الدينية فى القرن الـ11 فى بلاد فارس، وهو حسن الصباح، الرجل الذى شكل النواة الأولى لفكر الجامعات المتطرفة، حيث استطاع عن طريق نشر أفكاره المغلوطة بين الشباب على تزييف وعيهم، وإقناعهم بإزهاق أرواحهم فى سبيل تحقيق رغباته.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين  عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

قصة المسلسل تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، وأخرجه بيتر ميمي، واستغرق تصويره عامين، وكان من المقرر عرضه في رمضان العام الماضي، وتم تأجيله للعرض هذا العام بسبب تصوير مشاهد من المسلسل في مالطا وكازاخستان.

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