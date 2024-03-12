أداء مبهر لـ أحمد عيد فى "الحشاشين".. كيف استقبلته السوشيال ميديا؟

حقق الفنان أحمد عيد حالة نجاح كبيرة بشخصية زيد بن سحيون ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين"، والذي يعرض خلال الماراثون الرمضاني الجاري على قناة دي إم سي.

ولاقى "عيد" ردود أفعال جيدة للغاية على دوره ضمن أحداث الحلقة الأولى من العمل، حيث استطاع أن يفرض خلال دوره حالة تمثيلية مميزة.

وقال أحد النشطاء: "مبروك يا فنان.. دور جميل ومختلف"، فيما قال آخر: "رائع والله"، والبعض قال: "تحفة فنية وأداء حضرتك رائع". فيما قال آخرون: "مبدع كالعادة ولديك موهبة كبيرة".

ردود أفعال إيجابية عن دور أحمد عيد في الحشاشين

ردود الأفعال على شخصية "عيد" كانت إيجابية للغاية، من خلال رواد السوشيال ميديا الذين نشروا صورته وهو بملابس الشخصية التي يقدمها في العمل، مشيدين بأدائه وتفاصيل الشخصية وما أحدثه من تفاصيل فنية جيدة للغاية خلال أحداث الحلقة الأولى المليئة بالأحداث المشوقة.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز يوميًا بشكل حصرى على شاشة فضائية dmc، فى تمام الساعة 9:15 مساءً، لمدة ساعة، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة فى الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، ويجسد "عبدالعزيز" شخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين.

أحداث مسلسل كريم عبدالعزيز

يؤرخ مسلسل الحشاشين لحقبة زمنية تعود إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105م، وتدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، إحدى أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكارًا مغلوطة لجذب أتباعه وإقناع أتباعه بتبرير جرائمهم.

وتنتمي فرقة الحشاشين إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية، التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الإسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف تبث الرعب في الدول الإسلامية من فارس إلى الشام، واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.