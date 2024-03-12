الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الناقدة التونسية عواطف السويدي: الدراما المصرية تشهد تطورًا كبيرًا وننتظر "بدون سابق انذار"

الصحفية التونسية
الصحفية التونسية عواطف السويدي

قالت الصحفية التونسية عواطف السويدي إن الدراما المصري تحقق نجاحات كبيرة على مستوى الشكل واللون الدرامي الذي يتم إنتاجه وهو ما يعبر عن الهوية العربية بشكل كبير، خاصة وأن الدراما المصرية لاقت صعوبات عديدة وتراجعت منذ فترة، الإ انها عادت بقوة.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضى" الحلقة 2

txt

الناقدة الأردنية رنا حداد: الدراما المصرية غيرت القوانين وأسهمت فى تنمية الوعى العربى

txt

القبض على العوضى.. أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب"

txt

أحداث مسلسل حق عرب.. الذكاء الاصطناعى يُعيد رياض الخولى ووفاء عامر شبابًا

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل حق عرب للعوضي الحلقة 1

txt

بـ "حكاياتنا حلوة".. عمرو دياب يتصدر الترند في أول أيام رمضان

txt

أحمد العوضي يتصدر ترند جوجل مع عرض أولى حلقات مسلسل حق عرب

txt

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي: مسلسل حق عرب مسلسل يليق بالجمهور

txt

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

txt

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 1

فالدراما المصرية قدمت في الماضي العديد من الأعمال التي كانت تفرغ الشوارع العربية عند بثها، مثل ليالي الحلمية وبوابة الحلواني وقال البحر وغيرها،وباتت تقدم دراما بعيدة عن الواقع المصري والعربي، فلا نصوص مكتوبة على الورق بشكل إبداعي، ولا رؤية إخراجية تقدم المعادل البصري الذي تعود عليه المشاهد المصري والعربي، الإ ان الواقع الحالي يعيد مصر لشكلها المعهود والطبيعي فرأينا مؤخرًا عدة اعمال شاهدها المواطن العربي ولعل اخرها مسلسل “حالة خاصة” الذي قدم رؤية فنية كتبت في حلقات قليلة لكنها كانت جيدة حول فكرة التوحد وذلك بشكل أجتماعي كوميدي.

الصحفية التونسية عواطف السويدي 

الدراما المصرية مليئة بالاثارة والتشويق 

ورأينا مؤخرًا العديد من البروموهات الخاصة بأعمال رمضان، رأينا اولى الحلقات التي تبشر بواقع مغاير يعبر عن شكل جديد ملائم للعصر والتقدم الفني الذي يشهده العالم، ولعل مسلسلى الحشاشين وجودر من الأعمال اللافتة للأنظار وسيكون لها ثقل في دراما رمضان، كما أن عودة القدير يحيي الفخراني بعتبات البهجة أمر مبهج وملىء بالتفاصيل الحياتية التي عاهدنا عليها الفنان المخضرم والذي عشق فنه كافة الدول العربية بشكل قديم يعيد نفسه في دراما جديدة برمضان المقبل.

الصحفية التونسية عواطف السويدي 

كما أن المواطن التونسي كثيرا ما يشاهد الأعمال المتواجد فيها فنانين توانسه ولعل الموسم الحالى يشهد عدة فنانين من تونس أبرزهم عائشة بن احمد في مسلسل “بدون سابق انذار” مع الفنان آسر ياسين وهو العمل الذي يتناول قصص من الواقع بشكل مثير، ومن المحتمل أن يجد حالة قبول عند عرضه من قبل التونسيين.

لصحفية التونسية عواطف السويدي الصحفية التونسية عواطف السويدي الدراما المصري التونسيين

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضى" الحلقة 2

الناقدة الأردنية رنا حداد: الدراما المصرية غيرت القوانين وأسهمت فى تنمية الوعى العربى

القبض على العوضى.. أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب"

أحداث مسلسل حق عرب.. الذكاء الاصطناعى يُعيد رياض الخولى ووفاء عامر شبابًا

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل حق عرب للعوضي الحلقة 1

بـ "حكاياتنا حلوة".. عمرو دياب يتصدر الترند في أول أيام رمضان

أحمد العوضي يتصدر ترند جوجل مع عرض أولى حلقات مسلسل حق عرب

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي: مسلسل حق عرب مسلسل يليق بالجمهور

الأكثر قراءة

عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر