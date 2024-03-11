أحمد العوضي يتصدر ترند جوجل مع عرض أولى حلقات مسلسل حق عرب

مسلسلات رمضان 2024

تصدر النجم احمد العوضي ترند موقع البحث “جوجل”، بعد عرض البرومو الدعائي لمسلسل “حق عرب” الذي يشارك به في سباق دراما رمضان 2024، حيث حقق 10 ملايين مشاهدة خلال أيام قليلة من طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل حق عرب يتصدر ترند جوجل

أعلنت شركة سنيرجي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”، تصدر مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي، تريند جوجل قبل عرض أولى حلقاته.

ونشرت الصفحة الرسمية لسنيرجي البوستر الدعائي للمسلسل، معلقة: "قبل عرض أول حلقة، مسلسل حق عرب تريند جوجل"، وسط مشاركة جماهيرية كبيرة .

مواعيد عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل حق عرب على فضائية “أون” ويعاد مرتين على مدار اليوم في مواعيد مختلفة، ويعرض على قناة اون دراما، فيما يعرض على منصه “واتش ات” في توقيت عرضه على “أون” في تمام الـ12 صباحا.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي، حول شخصية سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع شقيقه الأكبر.

وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.