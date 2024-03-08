مؤلفة "مليحة": إعلام الاحتلال تحدث عن المسلسل والتأثير المصري يرعبهم

نشرت الكاتبة رشا عزت، تقريرًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تناول مسلسل "مليحة".

وكتبت رشا في منشورٍ عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "يديعوت أحرونوت وإعلام الاحتلال يتحدثون عن مسلسل مليحة في تقريرٍ مصوَّر، وأذاعوا جزءًا من مداخلتي مع يوسف الحسيني، على القناة الأولى".

وأضافت: "نعلم أن الفن المصري ومدى تأثيره على الوجدان العربي يرعبكم.. دمتم مرعوبين ومترقبين.. ودامت مصر وشعبها ومؤسساتها وقوتها الناعمة للحقوق وأصحابها داعمين ومساندين".

أحداث مسلسل "مليحة"

تدور أحداث مسلسل "مليحة" حول قضية فتاة فلسطينية تُدعى "مليحة" كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

وتتعرف "مليحة" على الضابط الشاب "أدهم" على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة، ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين "مليحة" و"أدهم" مشاعر، ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عرض حلقات مسلسل "مليحة" في النصف الثاني من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

أبطال مسلسل "مليحة"

مسلسل "مليحة" مكون من 15 حلقة، وتأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، ويُعرض في رمضان على قنوات: الحياة وON وCBC.

ويشارك في بطولة مسلسل "مليحة" كل من: محمد دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، رحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.